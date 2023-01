La Fed necesita independencia para combatir la inflación, debe evitar política climática: Powell

La independencia de la Reserva Federal de la influencia política es fundamental para su capacidad de combatir la inflación, pero requiere que se mantenga al margen de temas como el cambio climático, que están más allá de su mandato establecido por el Congreso, dijo la mañana de este martes el presidente de la Fed, Jerome Powell.

"Restaurar la estabilidad de precios cuando la inflación es alta puede requerir medidas que no son populares a corto plazo, ya que elevamos las tasas de interés para desacelerar la economía. La ausencia de un control político directo sobre nuestras decisiones nos permite tomar estas medidas necesarias sin considerar los factores políticos de corto plazo", sostuvo Powell.

Pero "deberíamos "mantenernos en lo nuestro" y no divagar en busca de beneficios sociales percibidos que no están estrechamente vinculados con nuestras metas y autoridades legales", aseguró en comentarios en un foro sobre la independencia de los bancos centrales patrocinado por el banco central sueco.

Aunque Powell afirmó que los poderes regulatorios de la Fed le otorgan un rol "estrecho" para garantizar que las instituciones financieras "manejen adecuadamente" los riesgos que enfrentan por el cambio climático, "No somos, y no seremos, un "formulador de políticas climáticas"".

"Sin una legislación explícita del Congreso, sería inapropiado para nosotros usar nuestra política monetaria o herramientas de supervisión para promover una economía más verde o para lograr otros objetivos basados en el clima".

Las decisiones sobre políticas para abordar directamente el cambio climático deben ser tomadas por los poderes electos del Gobierno y, por lo tanto, reflejar la voluntad del público expresada a través de las elecciones", agregó en el foro en Estocolmo.

Los comentarios de Powell, particularmente sobre el cambio climático, no son nuevos.

Pero la reafirmación llegó en términos agudos como sus primeros comentarios públicos desde que el Partido Republicano instaló a uno de sus miembros como presidente de la Cámara de Representantes y comenzó a seleccionar nuevos presidentes para los comités que supervisan las operaciones del gobierno federal, incluida la Fed.

Mantener la misión

El cambio climático ha sido un punto crítico particular.

Aunque la posición de Powell sobre el papel de la Fed contrasta con los principales bancos centrales de Europa que han integrado los esfuerzos de economía verde en su formulación de políticas monetarias, reconoce una política más dividida en Estados Unidos.

Powell pareció asentir a eso en sus comentarios.

Para mantener la autoridad sobre su misión principal de gestionar la inflación y la demanda, "debemos merecerla, y eso significa ceñirnos a ese trabajo y no buscar cosas más amplias", dijo Powell. "No deberíamos adelantarnos al público si no hay un mandato específico. En el caso de Estados Unidos, ese es un punto particularmente destacado".

Sin embargo, en lo que respecta a la inflación, Powell aseguró que es fundamental que la Fed mantenga la capacidad de administrar como mejor le parezca: aumentar las tasas de interés para controlar la inflación, incluso si eso significa un crecimiento más lento y un mayor desempleo.

Afirmó que sentía que ese principio estaba "bien entendido y ampliamente aceptado" en Estados Unidos, incorporado en una ley federal que encarga a la Fed mantener el máximo empleo y precios estables.