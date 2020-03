La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Oficina de la Presidencia anunciaron cambios dentro de las direcciones principales de la Comisión Nacional Bancaria y Valores (CNBV), así como de Nacional Financiera (Nafin) y del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext).

En conferencia de prensa, Arturo Herrera, secretario de Hacienda, indicó que, a partir de ahora, la CNBV será presidida por Juan Pablo Graf Noriega, quien fungía como jefe de la unidad de banca, valores y ahorro de la SHCP.

Sustituirá a Adalberto Palma, quien formará parte del equipo de Alfonso Romo dentro de la Oficina de la Presidencia. Mientras que en Nafin y Bancomext se quedará a cargo Carlos Noriega Romero, para sustituir a Eugenio Nájera, quien también se integrará al equipo de Alfonso Romo.

“Hacienda tiene una agenda muy ambiciosa de promoción y de desarrollo del sector financiero y bancario (...) Adalberto venía trabajando muy bien, era el principal encargado entre la relación con la CNBV y Hacienda”, comentó Herrera.

Al respecto, Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia, indicó que les pidió tanto a Adalberto Palma como a Eugenio Nájera “que me ayudaran para impulsar el crecimiento económico, no tenemos duda de que si no hay crecimiento, no hay combate a la pobreza”.

Los cambios se hacen a poco más de una semana de la edición 83 de la Convención Bancaria que se llevará a cabo el 12 y 13 de marzo en Acapulco, Guerrero.

Adalberto Palma fue designado al frente de la CNBV en noviembre del 2018 por Andrés Manuel López Obrador, previo a que asumiera la presidencia del país.

Es importante mencionar que Palma manifestó su preocupación ante la fuga de talentos que se estaba teniendo en la CNBV como efecto de la Ley de Austeridad Republicana, que prohíbe a los funcionarios trabajar en el sector privado después de 10 años de haber dejado su cargo.

Regulación diferenciada se revisa a nivel mundial: Graf

Graf Noriega comentó que desde la CNBV se continuará avanzando en la regulación diferenciada, la cual inició desde el año pasado. “Es algo que está revisándose a nivel mundial, está desarrollándose y vamos a dar pasos. Estamos en constantes reuniones con la SHCP”.

Recordó que, en México, la regulación diferenciada existe al menos para el sector bancario de acuerdo con lo establecido en el proceso de Basilea III. “Estamos escuchando las propuestas de la ABM y de otros gremios para identificar cuáles son las regulaciones que pueden llegar a ser más onerosas para los intermediarios y que impiden la expansión del crédito”.

Graf Noriega también comentó que se está trabajando con la banca de desarrollo para revisar aspectos que puedan ayudar a que las pequeñas y medianas empresas tengan financiamientos más flexibles. A su parecer, con la Ley Fintech se pueden aprovechar nuevas oportunidades de competencia y de financiamientos.

Hasta ayer fungía como titular de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro de la SHCP.

Trabajó durante 18 años en el Área de Análisis del sistema financiero del Banco de México, donde sus responsabilidades incluían el análisis de riesgos y la formulación de políticas en relación con el sistema financiero mexicano.

Participó en la implementación de Basilea III en México y representó al Banxico en el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea y el Consejo de Estabilidad Financiera.

También se desempeñó como economista en el Departamento Monetario y Económico del Banco de Pagos Internacionales.

Fue director corporativo de Administración y Gestión Inmobiliaria del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México y fungió, de diciembre del 2018 hasta la fecha, como subjefe de la Oficina de la Presidencia. Anteriormente, desempeñó diversos cargos directivos en los sectores público y privado en áreas de finanzas, administración y tecnologías de la información.

Fintech y biométricos, pendientes a corto plazo

Son muchos los temas que hay en la agenda de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Pero de los más sonados y que tendrá que llevar a buen puerto el nuevo presidente del organismo, Juan Pablo Graf, son, en lo inmediato, los pendientes en materia de instituciones de Tecnología Financiera, fintech.

Justo ahora desde la CNBV se analizan los expedientes de las fintech que ingresaron su solicitud formal en septiembre pasado, ello, con el fin de dar el aval (o no) para que éstas sigan operando ya de forma regulada. Alrededor de 90 son las que se ingresaron ante la comisión y se estima que sea en los próximos dos meses cuando se autorice al grueso de las startups involucradas.

Otro tema que está pendiente en materia de fintech es emitir la regulación secundaria (la segunda etapa), que en esta ocasión tiene que ver con la banca abierta u open banking. Esto es, reglas para que las diferentes instituciones financieras intercambien información de sus clientes para ofrecerles a éstos mejores servicios y productos, de acuerdo con sus necesidades y características.

Recientemente otros funcionarios de la CNBV han dicho que no están cerrados a realizar cambios periódicos, ello, independiente de la regulación secundaria que tiene que seguir emitiendo.

Otro de los temas que más ha sonado es el inicio del registro de datos biométricos de los clientes de la banca, cuyo fin principal es reducir los índices de robo de identidad que ha crecido.

Después de un par de años que se inició con este proceso en los bancos, el 31 de marzo es la fecha límite para que las instituciones financieras inicien con este proceso. No se prevé ninguna prórroga, además de que la mayoría de las instituciones está lista para comenzar a aplicar esta nueva normatividad para el sector bancario.

También está pendiente el tema de la regulación proporcional para los diversos bancos que operan en México. Éste es un tema que puso sobre la palestra el ahora expresidente de la CNBV, Adalberto Palma, en la pasada convención bancaria.

En Nafin, fusión con Bancomext

En el caso de Nafin, el tema pendiente más sonado es el proceso de fusión con Bancomext, uno de los anuncios que hizo desde el inicio la presente administración, cuyo fin era evitar duplicidades y reducir costos.

En poco más de una año de la administración se ha avanzado en la consolidación de las diferentes áreas, al tiempo que sigue fluyendo el crédito de estos bancos de desarrollo, aunque a menores ritmos que en años pasados.

