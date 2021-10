Ante el aceleramiento de la digitalización en servicios financieros, poco a poco las empresas de tecnología financiera (fintech) comienzan a percibirse como una competencia directa para las instituciones financieras tradicionales, según un estudio y encuesta de la firma KPMG.

De acuerdo con el análisis “Desarrollo de Fintech en México”, casi la mitad (46%) de las empresas financieras tradicionales considera que las fintech son su competencia directa; 26% piensa que por el momento no pueden considerarse competidores, 17% afirma que sí; sin embargo, la competencia se concretaría en el corto plazo. Sólo 11% afirma que estas compañías no son competidores ni lo serán en el futuro.

“Las fintech surgen como respuesta a la problemática de que los clientes cotidianamente buscan servicios financieros confiables y asequibles… La tracción generada por estos jugadores los presenta como otro tipo de competencia más para el sector tradicional”, destaca el reporte.

Según el documento, 52% de la industria ha afirmado que está en una fase de experimentación para iniciar una relación comercial con alguna fintech, mientras que 28% todavía no encuentra una empresa de tecnología financiera que cubra sus necesidades, 11% cuenta con una estrategia que no incluye este tipo de convenios y 9% no tiene los requisitos de control interno para que esto suceda.

El informe considera que las financieras tecnológicas se enfocan en resolver complicaciones que los clientes tienen al contratar productos y servicios financieros, por lo que un escenario de alianzas es previsible en el corto plazo, debido al alto valor que las plataformas aportan como aliados del sector financiero en su esfuerzo por la aceleración digital.

“El sector financiero las reconoce (a las fintech) cada vez como aliadas estratégicas con las que, a través de la colaboración, podrán competir con nuevas compañías, especialmente los gigantes tecnológicos (bigtech)”, se puede leer en el reporte.

Dentro del reporte, se destaca que todavía hay desafíos importantes en los acercamientos que han tenido las empresas tradicionales con las fintech, debido a la diversidad de enfoques y retos de cada institución.

Alianzas son efectivas

“Las alianzas efectivas y sostenibles surgen cuando las organizaciones tradicionales y los nuevos jugadores identifican claramente el valor que representan las contrapartes”, acota el informe.

El estudio por parte de KPMG se basa en una encuesta que se llevó a cabo entre abril y mayo de este año, en la que participaron 134 líderes de distintas instituciones. Según los resultados, el área de préstamos y financiamiento será la que tendrá el mayor impacto por innovaciones fintech, seguida de experiencia del cliente, pagos, inversión y depósitos.

