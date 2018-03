HSBC trasladará a París personal que genera alrededor del 20% de sus ingresos comerciales tras la salida de Reino Unido de la Unión Europea, dijo este miércoles su presidente ejecutivo, Stuart Gulliver, en una entrevista en el marco de la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.

En una entrevista con Bloomberg TV, Gulliver ha asegurado que tras la salida de Reino Unido de la Unión Europea gran parte de la legislación cambiará y, en concreto, la que afecta a operadores de Bolsa que generan aproximadamente un 20% de los ingresos de la entidad en ese país.

"No nos moveremos este año y tal vez ni siquiera el próximo año", declaró Gulliver, añadiendo que el banco probablemente buscará el traslado del personal en alrededor de dos años, cuando Reino Unido haya abandonado completamente la UE.

Gulliver, que dirige uno de los bancos más globalizados del mundo, ha valorado la gestión llevada a cabo por la primera ministra británica, Theresa May, ante el Brexit, y ha asegurado que no cree probable que se produzca una guerra comercial entre China y Estados Unidos tras la toma de posesión del presidente Donald Trump.

HSBC tiene todas las licencias que necesita para realizar una medida de este tipo, explicó Gulliver, y sólo tendría que crear una empresa intermediaria de holding en Francia, una medida que debería tomar sólo unos meses.

