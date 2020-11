Gran parte del sector de intermediarios financieros no bancarios ha implementado programas de alivio para apoyar a sus clientes en el contexto del impacto económico de la pandemia, para no afectar considerablemente sus indicadores; no obstante, la extensión de la emergencia sanitaria será un factor para un posible aumento en la morosidad de estas instituciones, advirtió la calificadora HR Ratings.

Recientemente, la calificadora presentó su análisis del sector de intermediarios financieros no bancarios, donde resaltó que, si bien las 77 entidades no bancarias analizadas cuentan con sólidos indicadores de solvencia, se podría esperar una reducción en los márgenes financieros del sector debido a la creación de mayores estimaciones preventivas y una dispersión de crédito a menores tasas que las otorgadas en los últimos años.

“La extensión de la pandemia ha sido mayor a la esperada, por lo que hay una posibilidad de deterioro de la morosidad para los siguientes 12 meses”, destaca el reporte.

De acuerdo con el informe de HR Ratings, al primer semestre del 2020, el índice de morosidad conjunto de las instituciones analizadas era de 3.3%, mientras que el índice de morosidad ajustado —que es la cartera vencida más las quitas y castigos— se encontraba en 8.8%, niveles muy parecidos a los que presentaron estas organizaciones en el 2017.

“A pesar del constante crecimiento en sus operaciones, el sector ha logrado mantener niveles de morosidad estables durante los periodos de mayor crecimiento, del 2016 al 2019, comenzando a mostrar un incremento al cerrar en índice de morosidad y morosidad ajustado en 3.3 y 8.1% al 2T20 (segundo trimestre del 2020) asemejándose a los niveles de mayor morosidad correspondientes al cuarto trimestre del 2017”, explica la firma en su informe.

Según el análisis, en el sector del microcrédito es donde se ha mostrado un mayor incremento de morosidad en los últimos meses, seguido del sector agropecuario, pyme y créditos de nómina.

El análisis apunta que es necesario que las entidades financieras no bancarias continúen con su penetración en segmentos de difícil acceso a los servicios financieros otorgados por entidades tradicionales como los bancos.

