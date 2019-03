Entrevista a Felipe Vallejo, director de Asuntos Regulatorios y Políticas Públicas de Bitso

Luego de la publicación de las reglas por parte del Banco de México (Banxico) respecto al uso de activos virtuales, con las cuales se determinó que la operación de éstos se permitiría sólo al interior de las entidades fintech autorizadas, así como de crédito, y no para el público en general, algunos exchanges ya consideran continuar operaciones fuera de la ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, también conocida como Ley Fintech.

En entrevista, Felipe Vallejo, director de Asuntos Regulatorios y Políticas Públicas del exchange de activos virtuales Bitso, indicó que después de haber analizado dichas reglas que se emitieron el pasado viernes por el Banxico, esta empresa, que tiene más de 600,000 usuarios, continuaría operaciones; sin embargo, no bajo la Ley Fintech, pero sí con una autorregulación.

“Bitso puede seguir operando como lo está haciendo, ésa es una realidad, independientemente de cómo está la regla de Banxico, puede seguir haciendo operaciones y hacerlo como lo hace hasta ahora (...) pero no bajo el paraguas de la Ley Fintech”, dijo el directivo de Bitso, que en la actualidad opera bajo la figura de sociedad anónima promotora de inversión.

De acuerdo con el directivo de Bitso, si bien la regla del Banxico limita el uso de activos virtuales sólo para operaciones internas de las instituciones, tanto de tecnología financiera como de crédito, no prohíbe la operación de éstos en el país, por lo que dicha circular del banco central representa una afectación para tener un ecosistema fintech regulado y que no limite la innovación.

“Hemos operado sin marco regulatorio y con la promulgación de la Ley Fintech, en marzo del 2018, nos estábamos moviendo hacia un espacio regulado donde se fomentaba la operación y se ponían las reglas claras (...) la regla de Banxico no prohíbe la operación (de activos virtuales), pero la visión de fomentar la industria, la innovación y la tecnología se verían afectadas”, acotó.

Vallejo destacó que desde el inicio de operaciones de Bitso, en el 2014, esta empresa implementó lineamientos de autorregulación con el fin de dar certeza a sus usuarios para la compraventa de activos virtuales; no obstante, lo deseable es que dichas reglas aplicaran a todo el sector bajo el espectro de la Ley Fintech, lo que no sucedería si la circular de Banxico no se modifica.

“En Bitso ya nos autoimponíamos muchos de los estándares que se marcan en la Ley Fintech y lo vamos a seguir haciendo independientemente del modelo de operación (o la normativa en la que se esté), no lo hacemos porque nos obliga una ley sino porque eso es responsable con la tecnología”, expuso.

Consulta da esperanza

La circular emitida por el Banxico el pasado viernes establece un periodo de consulta, el cual tendría un plazo de 65 días hábiles a partir de su publicación, con el fin de recibir los comentarios sobre dicha regla y, en su caso, si el banco central lo considera conveniente, hacerle modificaciones derivadas de dicho proceso.

Ante ello, Vallejo precisó que en definitiva emitirán comentarios a dicha regla con el objetivo de continuar con el ánimo de la Ley Fintech y principalmente para permear en la visión de que la operación de activos virtuales debe ser bajo los principios de dicha normativa, apegada a las mejores prácticas internacionales y que defienda el derecho de los mexicanos a su acceso a la tecnología.

“Lo lógico es que si existen riesgos en la operación de activos virtuales (como lo expone el Banxico), éstos se deberían mitigar con una regulación, entonces dejar fuera de la Ley Fintech a esta tecnología es justamente lo opuesto a lo que se debería hacer”, añadió el directivo de Bitso.

