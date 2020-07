Las empresas mantienen el seguro de gastos médicos mayores —una de las prestaciones laborales más atractivas—a sus empleados pese a la pandemia del Covid-19 y la situación económica actual; sin embargo, algunas han optado por hacer modificaciones para minimizar los costos, informó el bróker de seguros Interesse.

En entrevista, José Torres, presidente del Consejo de Administración y Director General del bróker, indicó ninguno de los 500 clientes corporativos que tienen ha dejado de pagar las pólizas de sus empleados, pero sí un tercio de éstos ha buscado modificar los beneficios que se ofrecen para tener costos más accesibles en medio de una situación económica donde las empresas han tenido pérdida de ingresos por las medidas de confinamiento implementadas.

“Los cambios se hacen cuando se renueva la póliza y, alrededor de un tercio de las empresas, lo han hecho pero, en los siguientes cuatro meses, se espera que más empresas cuya póliza se debe renovar busquen hacer modificaciones”, apuntó.

Agregó que los cambios pueden ser muy pequeños o drásticos, dependiendo la situación financiera actual de la empresa.

En tanto, Rubén Illescas, socio consejero y director general adjunto de Interesse, precisó que si bien el seguro de gastos médicos mayores es una de las mayores atracciones de talento, no prevé que por la pandemia del Covid-19 haya una mayor contratación de esta cobertura en el corto o mediano plazos por parte de las empresas, dada la recesión económica que se espera para este año.

“Las empresas que no tienen cobertura para sus empleados no se han acercado. Y las pocas que sí lo hacen, sólo es por el Covid-19, más no por una cobertura general de salud que cubra al trabajador en otras situaciones”, apuntó.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, siete de cada 10 casos de asegurados que dieron positivo a Covid-19 contaron con un seguro de gastos médicos mayores que fue proporcionado a través de la empresa en la que trabajaban.

Al corte del 20 de julio, se habían reportado 4,885 casos de Covid-19 de personas con seguro de gastos médicos mayores, por los cuales el monto reclamado asciende a 2,125 millones de pesos.

“Aquellas industrias que requieran personal altamente especializado y crecer con éste tendrán que contratar este tipo de coberturas, ya que son esenciales para la atracción de talento”, señaló Rubén Illescas.

[email protected]