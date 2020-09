Cuando parecía que algunos de los perjudicados por el caso Ficrea podrían ser resarcidos en su totalidad por este fraude que afectó a 6,800 personas, ya que habían llevado hasta las últimas instancias legales, y ganado, las demandas por daño patrimonial contra la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha decidido intervenir y dar revés a resoluciones de distintos tribunales colegiados.

Hace algunos días, la segunda sala de la SCJN decidió, en votación dividida, revocar la sentencia de un tribunal colegiado, que ya había sentenciado el actuar irregular de la CNBV en el caso, y emitió una nueva resolución en la que determinó que el órgano supervisor actuó conforme a derecho, es decir, revocó una sentencia que ya había sido dictada a favor de una ahorradora de Ficrea.

Esta resolución, fue la segunda que dictó la segunda sala de la SCJN en este sentido, pues en marzo pasado, ésta misma instancia sentenció que la CNBV no actuó de forma irregular. Este caso era el más adelantado pues ya se estaban cuantificando intereses para saber la cantidad por la que la CNBV iba a resarcir a un ahorrador.

De acuerdo con un recuento de los expedientes que realizó este medio, hasta el momento existen siete los casos en donde diversos tribunales colegiados han sentenciado que la CNBV sí actuó de manera irregular en el caso Ficrea.

Con base en la revisión de las sentencias, de estas siete resoluciones, sólo cinco han llegado a la segunda sala de la SCJN a petición de la CNBV en contra de lo sentenciado por los colegiados, de las cuales, en tres, esta instancia indicó que las reclamaciones por parte de la comisión, no son procedentes y en dos, que sí proceden y, además, sentencian que la justicia no ampara a los ahorradores.

Decisiones controvertidas

Los abogados involucrados en estos casos han cuestionado el actuar de la segunda sala de la SCJN, compuesta por cinco ministros: José Fernando Franco González Salas, Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán, Yasmín Esquivel Mossa y Javier Laynez Potisek, este último fue procurador fiscal de la Federación cuando Ficrea fue intervenida gerencialmente.

El cuestionamiento de los legistas se basa en el actuar de dos de los cinco ministros de la sala, Pérez Dayán y Laynez Potisek, quienes en tres ocasiones votaron que el amparo interpuesto por la CNBV, contra las decisiones de los colegiados, no procedía; sin embargo, en las dos últimas, consideraron que sí procedía, lo que generó la mayoría para favorecer a la comisión.

“La Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede analizar ninguna cuestión que no sea constitucional, lo que implica que no podía entrar a analizar el fondo del asunto, es decir, la responsabilidad patrimonial de la CNBV en el caso Ficrea, dado que ya se había estudiado y resuelto”, declaró un abogado consultado.

Con estas resoluciones, los abogados interpondrán diversas acciones, por lo que el fin legal de estos casos podría aplazarse varios meses más. Además, hay cerca de 20 casos a la espera de todavía ser resueltos por los tribunales colegiados.

Camino legal de Ficrea en la Corte

5 veces la segunda sala de la SCJN ha discutido el caso Ficrea.

3 veces ha desechado los amparos de la CNBV, en beneficio de los ahorradores.

2 ocasiones los amparos de la CNBV sí procedieron.

2 ministros siempre han votado a favor de desechar los amparos de la CNBV.

3 ministros votaron en la última resolución a favor de la CNBV.

