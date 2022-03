Desde un punto de vista financiero, las criptomonedas podrían cambiar al mundo en las próximas décadas de la misma manera en que lo hizo Internet, una vez que se logren mitigar los riesgos ligados a la seguridad y a la regulación, explicaron especialistas durante el evento digital "¿Qué peligros acechan al bitcoin en 2022?", organizado por Investing.com.

Felipe Vallejo, director de Asuntos Corporativos de Bitso, una plataforma de comercio de criptomonedas en México, explicó que en la medida en que se pueda construir toda una red con plataformas reguladas y proveedores de confianza, este mercado se va a volver “diez veces más poderoso”. Aunque el blockchain va a revolucionar el sistema. “Habrá que ser pacientes para ver a dónde va esto”, sostuvo.

En su oportunidad, Juan Enrique Cadiñanos, country Manager en Admiral Markets Group, coincidió en el futuro prometedor del mercado de las criptodivisas porque muchas transacciones empezarán a abrirse y aceptar a la moneda como fuente de pago. Incluso, actualmente han dado bitcoin por jugadores de equipos de fútbol. Mientras que en Estados Unidos y en Europa ya se empieza a ver la compra y venta de inmuebles con criptomonedas. “A nivel financiero tendrá un impacto enorme”, consideró.

Por su parte, Jorge Gordillo Arias, director de Análisis Económico y Bursátil en CIBanco, coincidió que en la medida en que la confianza y seguridad mejoren en este mercado, el impacto será relevante. “En países en desarrollo se abren oportunidades financieras. En México y en Latinoamérica el problema es la capacidad de la banca para generar confianza, crédito y desarrollo, por lo que la tecnología es otra oportunidad para generar este beneficio financiero”, expuso.

No obstante, David Fraile, analista independiente, comentó que es incierto el futuro de las monedas virtuales porque “hace 20 años no sabíamos cómo iba a ser Internet, pero lo que es claro es que las criptomonedas son una oportunidad de cambio que antes no existía”.

