La complejidad del seguro es uno de sus puntos débiles, pues impide que exista un mayor aseguramiento en México, indicó Francisco Díaz, jefe de Reinsurance México & Central America en Swiss Re Latin America.

En entrevista, explicó que muchas veces las personas, al momento de contratar un seguro, no conocen completamente qué es lo que están contratando y, al momento de tener un siniestro, tienen “sorpresas desagradables” que hacen que desconfíen de los seguros.

“Los productos siguen siendo complejos. No es tan fácil para la gente cuando compra un producto de seguro tener 100% claro qué es lo que acaba de adquirir. Tenemos que hacer saber que nuestros productos son para ayudar a la población, que eventos adversos no se conviertan en tragedia. Tenemos que explicar el contrato, las condiciones que son difíciles de entender, y a lo mejor como industria no hacemos toda esa chamba al momento de la venta, es decir, explicarle a detalle el producto que compran a nuestros asegurados”.

Recordó que la cobertura de los seguros en México permanece muy baja en comparación con otros países, por lo que es importante atacar este punto débil y aumentar a las personas aseguradas.

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en el 2018 México tuvo una cobertura que representó 2.3% del Producto Interno Bruto (PIB), lo cual lo posiciona como uno de los países con menor cobertura como porcentaje del PIB de la organización, cuyo promedio es de 8.9 por ciento.

Otro punto débil, añadió Francisco Díaz, es no cubrir completamente las necesidades de los asegurados a través de productos más personalizados, así como acercarse a nuevas poblaciones.

Indicó que muchas veces las personas no adquieren un seguro porque no quieran, sino porque nadie ha ido a ofrecerles alguno y explicarles por qué les conviene adquirirlo.

“Si atacamos estos dos puntos débiles como industria, ayudaremos muchísimo a nuestros clientes y tendremos un mayor crecimiento dentro del sector”.

Apetito por México

La baja cobertura del seguro en México brinda oportunidades, refirió Francisco Díaz. Por ello, varias compañías internacionales buscan venir al país a ofrecer sus productos.

“Hay interés de muchas compañías por venir a México. Actualmente, alrededor de 60 a 70% del capital de seguros en la industria de México viene de compañías extranjeras, pero también hay mucho desarrollo de las compañías locales. En los últimos años hemos visto que la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas ha dado más licencias a nuevas compañías y eso nos llena de optimismo”.

En este sentido, refirió que las compañías ven el potencial en el sector asegurador mexicano para aumentar la cobertura y alcanzar mejor nivel como proporción del PIB.

[email protected]