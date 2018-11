Ya han pasado 1,893 días desde que la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) autorizó a la Afore Banamex a realizar la primera operación por medio de mandatos de inversión.

Con la figura de mandato, una administradora de fondos para el retiro (afore) puede contratar los servicios de un administrador de activos global, para poder acceder a inversiones en los mercados internacionales con equipos más especializados y experimentados en administración de riesgos financieros a nivel global.

“Actualmente, la Afore Citibanamex cuenta con 10 mandatos de inversión enfocados al exterior, principalmente en Europa y Asia, y eso nos permite tener exposición tanto en India como en China”, comentó en entrevista Alejandro Dryjanski, director corporativo de Investment Management y Afore Citibanamex.

Mencionó que es la administradora con más mandatos de inversión en acciones internacionales en el Sistema de Ahorro para el Retiro. Los mandatos deben satisfacer los criterios aprobados por el Comité de Análisis de Riesgos de la Consar referentes a experiencia, capacidad operativa, gobierno corporativo, transparencia, integridad y competitividad.

“Tenemos 10 mandatos, pero se está preparando una onceava, lo importante es colocar los recursos con los expertos. Sabemos que hay otros países que tienen oportunidades importantes y una forma de aprovechar es colocando mandatos”, dijo Dryjanski.

El directivo consideró que un mandato es uno de los elementos que puede apoyar para maximizar la tasa de reemplazo de los afiliados y, por ello, es fundamental buscar las mejores oportunidades para diversificar.

“El onceavo mandato, estará listo a principios del próximo año”, confirmó Dryjanski. “Citibanamex es una de las fundadoras del Sistema de Ahorro para el Retiro y es una administradora que invierte en todo tipo de activos como de vehículos de inversión permitidos por el régimen. Somos la afore que más maximiza el régimen de inversión”.

Diversificación

El director corporativo de Investment Management explicó que la diversificación es un tema crucial desde el inicio del Sistema de Ahorro para el Retiro (1997) y es un tema crítico para el continuo desarrollo y crecimiento de los portafolios de las sociedades de inversión especializada en fondos para el retiro (siefores).

“Incluimos los portafolios de las siefores, inversiones estructuradas de capital privado, infraestructura inmobiliaria, los servicios financieros y energía. Éste es uno de los vehículos mas importantes en el desarrollo de la diversificación de las carteras, ya que son vehículos diseñados para el largo plazo, y diseñados para las afores, que a la vez representan el desarrollo y el progreso de México, porque participamos en todo tipo de infraestructura como: hospitales, presas, carreteras, energía, telecomunicaciones, aeropuertos y puertos, que de otra manera son muy difíciles de fondear. Nosotros hemos tomado la batuta y seguiremos creciendo ese vehículo conforme el régimen se siga ampliando”, expresó Dryjanski.

Dijo que la diversificación de nuevas inversiones están enfocadas al desarrollo sustentable, pero también al desarrollo. “Por lo que invertimos en lo que resulte un impacto positivo social en la que la vida del trabajador mexicano, de algún modo, tenga un valor agregado y se vuelva mejor, con una vida más fácil y más plena”.

Costo de oportunidad

Dryjanski mencionó que todas las inversiones generan un rendimiento adicional en la cuenta individual del trabajador porque son las inversiones que tienen un enfoque de largo plazo y van a tener alrededor de siete puntos porcentuales más que cualquier otra inversión como tal.

“El tema es que hay que esperar una curva J, en la que primero inviertes y no hay nada, pero en el proceso final se generarán unas rentas que serán el valor agregado. No tendrá una pérdida porque están enfocados al largo plazo y el trabajador no puede tocar esos recursos sino hasta el largo plazo (40 años).

“Dicha inversión ya habrá generado un valor adicional en el rendimiento, no sólo para el país, sino que creará un imán de alta polaridad para el arribo de capital de Inversión Extranjera Directa y eso complementa el capital de nuestros recursos como trabajadores, porque obviamente los recursos que ingresan por el extranjero al país entran como más solidez y seguridad cuando saben que hay una administradora de fondos para el retiro detrás del proyecto”, concluyó Alejandro Dryjanski, director de Afore Citibanamex.

