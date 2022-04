Este proyecto es una manera de poner a la disposición fondos de pensiones ahorrados por los trabajadores para materias en las cuales su uso no implica ni mayor inflación, ni mayor demanda ni mayor consumo”.

Mario Marcel, ministro de hacienda de Chile

La comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados en Chile aprobó en general este martes por 11 votos a favor y dos en contra, el proyecto de ley del Gobierno que fue presentado con discusión inmediata y que establece un retiro acotado de fondos desde las Administradora de Fondo de Pensiones (AFP) de Chile para pagar deudas de servicios básicos y pensiones alimenticias.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, informó a los diputados los beneficiarios y volúmenes involucrados en el proyecto. En beneficiarios potenciales de deuda financieras hay un universo de 3 millones de personas, en deudas de servicios básicos un millón de personas, en deudas alimenticias 70,000 familias. Respecto al beneficio para deudores de créditos de vivienda dijo que es más difícil de dimensionar.

Destacó que “si uno cruza estas cifras con saldos en cuentas de ahorro, esto podría significar un uso de 3,000 millones de dólares, eso es la quinta parte de un retiro como han ocurrido hasta ahora” y que “el impacto sobre tasas de interés y variable sería significativamente menor”.

Enfatizó que “los efectos sobre inflación, estimamos que no tienen porque no hay consumo ni gasto involucrado, no hay presión sobre tipo de cambio y tampoco tiene mayor corto fiscal”.

Entre los detalles que entregó, señaló que está contemplado que este retiro de fondos de pensiones focalizado y acotado apunte en primer lugar a la situación de pensiones alimenticias, para que se puedan demandar los recursos del deudor y extraerlo de sus fondos de pensiones.

“En este caso, lo que se hace es tener un mecanismo permanente en el cual, cuando se agotan las acciones de cobranza de una pensión alimenticia, por el mismo procedimiento se pueda requerir los fondos de pensiones del deudor”, sostuvo.

En segundo lugar, se apunta a un modelo similar al neozelandés, en “el que se pueda adelantar recursos de fondos de pensiones para adquisición de primera vivienda”, explicó Marcel.

La iniciativa establece casos excepcionales en los que se autoriza a quienes están afiliados a las AFP a realizar retiros de sus fondos por hasta el 10% de lo acumulado en su cuenta de capitalización individual, con un máximo de 150 unidades de fomento (UF) y un mínimo de 35 UF, exclusivamente para los fines que se indican.

La propuesta también contempla una modificación a las reglas sobre cobros de pensiones alimenticias, con el fin de poder acceder a los fondos previsionales de los deudores no solo de forma excepcional y transitoria.