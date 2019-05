La plataforma de viajes privados Cabify quiere ayudar a sus choferes a acceder a más servicios financieros y así darle una mayor formalidad a este sector que, en los últimos años, ha presentado un gran crecimiento.

En entrevista con El Economista, Ramón Escobar, director general de Cabify México, informó que la empresa busca alianzas para poder ofrecer a sus socios conductores mayor acceso a los servicios financieros, como lo son seguros, préstamos y cuentas de ahorro.

“Los temas de inclusión financiera son clave para que esta industria siga creciendo. Hacer que los conductores ahorren, ganen más, tengan mayor certeza de su operación, de sus activos. Buscamos ayudarlos ya que somos conscientes de que eso también forma parte de nuestro trabajo”, declaró.

Añadió que en el tema de seguros no sólo buscan proteger a su conductor durante los viajes, sino que ahora tienen en la mira poder ofrecer otras coberturas como de casa habitación, de gastos médicos mayores o de salud; sin embargo, esto sigue en pláticas.

“Es un sector al cual se le dificulta el acceso a temas financieros, pero es muy grande. Queremos ayudar a formalizar esta industria”.

Asimismo, la empresa refirió que también podrían ayudarle al trabajador para retenerle una cantidad de sus ingresos y transferirla directamente al IMSS, para que se tenga acceso a éste, además de dar facilidades de ahorro para el retiro en su cuenta de afore.

Cabify ha dado un primer paso para formalizar a sus trabajadores. El pasado lunes la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) —junto con otras plataformas digitales— presentaron un nuevo esquema de retención de impuestos para los conductores de estas aplicaciones.

En el caso del ISR, la tasa de retención será entre 3 y 9% dependiendo de los ingresos del trabajador, mientras que para el IVA será una tasa reducida de 8 por ciento.

“Esto les ayuda a tener beneficios financieros, pues al tener recibos sobre sus ingreso y de su pago fiscal lo podrán presentar en un banco y ello les podrá facilitar un crédito”, expuso Arturo Herrera, subsecretario de Hacienda.

Complemento de seguro

Ramón Escobar informó que, en alianza con Seguros Afirme y AARCO, ahora Cabify podrá ofrecerle a sus conductores un complemento al seguro de auto que ya tienen para poder estar cubiertos en todo momento.

La cobertura protegerá a los conductores incluso cuando no se encuentren activos en la aplicación o en un viaje, es decir, también les dará protección si usan el automóvil de manera personal.

“Para todos los conductores afiliados a este seguro cubre todo el resto del tiempo en que el coche no está ocupado, o sea, con este complemento estaría cubierto 24/7. Este complemento es entre 20 y 30% más económico a si lo contratan con otra aseguradora”, expuso el director general de Cabify.

Refirió que en total, el mercado de automóviles que prestan servicio en aplicaciones como Cabify, Uber, Beat y Didi es de 300,000 choferes, por lo cual ellos esperan que su seguro llegue en 18 meses a aproximadamente entre 10 y 15% de ellos, es decir, entre 30,000 y 45,000 autos.

Si bien esta cobertura adicional cubrirá al conductor en todo momento, aunque use o no el vehículo para prestar servicio, Cabify especificó que en el único caso donde no habrá cobertura será cuando se use el automóvil para prestar servicio en otras aplicaciones.

Cabe destacar que los choferes de Cabify necesitan tener, obligatoriamente, un seguro de responsabilidad civil para sus viajes y esta cobertura es adicional a ello, por lo que los trabajadores pueden decidir contratarla o no.