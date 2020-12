El Banco del Bienestar, el proyecto insignia de la administración Andrés Manuel López Obrador para dispersar los recursos gubernamentales, operó este jueves 10 de diciembre de forma limitada, luego de que un día anterior su red de sucursales suspendió operaciones por pruebas a sus sistemas de comunicación.

De acuerdo con registros obtenidos por este medio, este jueves las sucursales no ofrecieron el servicio de remesas internacionales, pagos por cuenta de terceros (o servicios no domiciliados) ni la compra y venta de dólares, además de que no pudieron operar terminal financiero, que son los servicios de caja.

“Operamos muy limitados”, comentó un trabajador de una de las 450 sucursales a este medio.

Desde la mañana de este jueves, el Banco del Bienestar avisó, en sus redes sociales, que sus sucursales estarían abiertas en su horario habitual. Este anuncio, se dio luego del cierre de su operación del pasado miércoles con el fin de realizar pruebas en sus sistemas de comunicación y resguardar la integridad de la información que se transmite por ellos.

La orden a los trabajadores de las sucursales fue que retiraran cualquier anuncio en el que se informaba el cierre de sucursales del pasado 9 de diciembre.

Este medio documentó que desde el pasado martes ocho de diciembre trabajadores del banco comenzaron a reportar intermitencias en el sistema de las sucursales. Asimismo, los sistemas al interior del edificio central del banco tuvieron que parar. “Ni las impresoras funcionan”, reveló un trabajador a este medio.

Las fallas en los sistemas del banco han sido recurrentes. En septiembre pasado, los sistemas de la red de sucursales también tuvieron intermitencias, lo que provocó que no hubiera servicio durante varios días.

Este medio solicitó una postura al banco; sin embargo, hasta la publicación de esta nota no se había obtenido respuesta.

kg