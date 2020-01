Se calcula que en el 2021 sólo 24% de los trabajadores que cotiza bajo el esquema de afores tendrá acceso a una pensión, ante esta situación la Asociación Mexicana de Afores (Amafore) propone que se reduzcan las semanas de cotización para que más personas tengan acceso a la pensión mínima garantizada que otorga el gobierno federal.

En conferencia de prensa, Bernardo González Rosas, presidente de la asociación, explicó que, actualmente, se requieren 1,250 semanas de cotización para tener acceso a una pensión, es decir, 24 años de trabajo dentro del mercado formal.

No obstante, comentó que la mayoría de los trabajadores no alcanzará este número de semanas, debido a que están en constante cambio entre el mercado laboral formal e informal, donde dejan de cotizar, por tanto, no aportan para tener acceso a una pensión.

A su parecer, se deberían requerir 750 semanas de cotización, esto es alrededor de 13 años, para que las personas puedan acceder a la pensión mínima garantizada de 3,696.6 pesos, si se considera el salario mínimo vigente de 123.22 pesos diarios.

González Rosas indicó que dicha propuesta surgió ante las pocas personas que podrán solicitar su pensión en el 2021, fecha en la que las afores cumplen 24 años y que se pensionará la primera generación por este esquema.

“Por edad, estarían en posibilidad de solicitar una pensión 41,000 trabajadores, lo que tendríamos que revisar es cuántos de ellos ya tienen las 1,250 semanas de cotización para poder acceder a una pensión”.

En otro momento, el presidente de la Amafore informó que de las personas que empezaron a cotizar a partir del 1 de julio de 1997 y que en el 2021 tendrían que solicitar su pensión, sólo 24% podrá tener acceso a ella.

De este pequeño universo, 17% tendrá una pensión tan baja que deberá solicitar la pensión mínima garantizada que ofrece el gobierno federal.

Por ello, González Rosas consideró que no se debe dejar pasar más tiempo para hacer una reforma en pensiones, incluso, enfatizó que se debe hacer este año y no esperar hasta la segunda mitad del sexenio como planea el gobierno.

“Mi deseo es que la reforma se lleve a cabo este año, no creo que se deba esperar hasta el 2021 porque ya habrá trabajadores que se verán afectados. Llevamos 22 años diciendo que se tiene que reformar el sistema de pensiones, con lo que ya no podemos esperar más”.

Se deben cuidar finanzas públicas

Ana María Montes, directora de la consultoría actuarial Lockton México, explicó que las personas que empezaron a cotizar a partir del 1 de julio de 1997 tienen derecho a una pensión mínima garantizada.

Ésta consiste en que si la pensión que recibe un trabajador de una afore es menor a la pensión mínima garantizada (3,696.6 pesos), entonces, el gobierno le da un complemento para que pueda cubrir ese monto. Es decir, si una persona recibe de su afore una pensión de 2,000 pesos, el gobierno le daría 1,696.6 pesos para completar los 3,696.6 pesos.

“El hecho de disminuir las semanas de cotización permite dar acceso a esta pensión mínima garantizada, pero habrá que ver cómo impacta en las finanzas públicas porque será el gobierno a través de recursos públicos el que tendrá que cubrir este déficit”, comentó la especialista de Lockton.

Comprar semanas con ahorro voluntario

Otra propuesta que realizó el presidente de la Amafore es que los trabajadores puedan comprar semanas cotizadas con aportaciones voluntarias.

“El IMSS o la Consar podrían establecer el precio de esas semanas y se podría pagar con ahorro voluntario. Un trabajador se puede acercar al IMSS o a la afore y decir, sólo tengo 1,000 semanas, entonces, compraría 250 semanas”.

En su momento, directivos de afore Principal propusieron que en la reforma en pensiones se permita a los trabajadores hacer aportaciones complementarias que puedan equipararse a un número de semanas cotizadas.

“La idea es que los trabajadores puedan contribuir de manera voluntaria para juntar esas 1,250 semanas (...) este tipo de mecanismos podría incentivar a los trabajadores para que ahorren más y junten las semanas”, dijo José Antonio Llaneza, country head de Principal en México.

