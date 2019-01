Frente al presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, Andrés Manuel López Obrador reiteró que no promoverá una mayor regulación a los bancos que operan en México, algunos de ellos con capital español. Sin embargo, López Obrador les pidió hacer un cobro justo de comisiones, respetar las leyes de México, conducirse con ética y no cometer actos de corrupción.

En conferencia de prensa conjunta en el Salón Tesorería, López Obrador fue cuestionado acerca de si el gobierno de México promoverá regulación al sector financiero, dado que aquí operan dos bancos (Santander y BBVA Bancomer) con capital español. Al respecto, el primer mandatario reiteró que en los primeros tres años de su gestión no planea promover reformas al sector financiero. Sin embargo, pidió a los bancos, no sólo españoles sino de cualquier nacionalidad, ofrecer tasas de interés y cobro de comisiones justas.

“Ya fijamos nuestra postura, incluso durante la campaña, hablamos de que no iba a llevarse a cabo ninguna reforma fiscal (...) en los primeros tres años de nuestro gobierno”, expresó.

“Esto aplica también para las reglas de desempeño, de operación de bancos. No consideramos que deban modificarse. Tenemos, desde luego, conciencia de lo que significan cobros que están fuera de lo normal, sí pensamos en un mundo globalizado y nos gustaría que se ajustaran estos cobros de comisiones, de intereses, a lo que se maneja en el mercado mundial. Pero no vamos nosotros a legislar en esta materia, porque no queremos crear ninguna causa para la desconfianza”, expuso.

En visita de Estado a México, el presidente Pedro Sánchez Pérez-Castejón se reunió en Palacio Nacional con López Obrador y con los integrantes de sus gabinetes político-económicos. El mandatario español dijo que el compromiso de las empresas españolas es “por el progreso, la prosperidad, porque son empresas que cuando invierten en México están en el grado de afinidad, de alineamiento con el país y con su futuro; que no especulan, que son inversiones que vienen para quedarse, que vienen para apostar por el progreso y por la prosperidad de México”.

Añadió que 6,000 empresas españolas están apostadas en México y han creado de manera directa o indirecta 1 millón de puestos de trabajo. “Creo que esto demuestra el compromiso de las empresas españolas con la prosperidad de México”, argumentó.

El presidente López Obrador añadió que su gobierno no sólo respetará la inversión privada y extranjera asentada en México, sino que la promoverá.

“En cuanto a las empresas españolas, tienen las puertas abiertas en nuestro país. La inversión española en México es la segunda inversión extranjera en importancia, después de la estadounidense”, expuso.

“Queremos que en las relaciones de las empresas extranjeras en México haya un comportamiento ético. No queremos que las empresas extranjeras actúen violando las leyes o propiciando, aceptando o participando en actos de corrupción, de soborno”, dijo.

[email protected]