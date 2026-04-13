Inaugura Sheinbaum primer Polo del Bienestar en Tlaxcala

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que su gobierno busca, de manera conjunta, garantizar bienestar a los mexicanos y condiciones de inversión sustentable que permitan que el país siga creciendo.

El Estado, admitió, no puede hacer todo y requiere de la inversión privada.

La mandataria mexicana dijo que “el Estado no puede hacer todo, requiere necesariamente la coordinación con la iniciativa privada”.

“Y por eso, lo que buscamos es un modelo integral en donde el pueblo de México viva mejor y al mismo tiempo haya más inversiones para generar mejores empleos con mejores salarios para todas las mexicanas y mexicanos.

“Garantizar un Estado de bienestar para las y los mexicanos, y al mismo tiempo las condiciones de inversión sustentable que permitan a México seguir creciendo”, explicó desde Huamantla, Tlaxcala, durante la inauguración del primer “Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar”, de 23 que se tienen proyectados en todo el país.

Se trata de predios urbanizados, comentó, que al urbanizarse, generan mayor posibilidad de inversión.

“Tienen, como éste (de 53 hectáreas), un centro de negocios, un espacio para que los trabajadores y las trabajadoras puedan tener un comedor; puedan traer a sus hijos, incluso, con estancias infantiles; tiene electricidad, tiene agua. Es decir, tiene toda la urbanización que se requiere.

“Y al invertir en el Polo, la Secretaría de Economía les da incentivos económicos: pueden hacer más rápido las inversiones; que en los primeros años no paguen algunos de los impuestos hasta que no tengan una producción. Es decir, diversos incentivos que permiten que haya una oportunidad para la inversión en todo el país”, detalló.

Empleos

En el evento inaugural, Marcelo Ebrard, secretario de Economía, informó de la creación de 5,000 nuevos empleos vinculados al Polo.

“Esta tierra ya está comprada por empresas. A partir de ahora, esas empresas van a desarrollar sus proyectos en cada predio, esto ya se vendió. Ustedes van a ver en las próximas semanas cómo se empiezan a instalar muy diversas empresas; cada empresa tiene necesidades distintas.

Aquí vamos a tener empresas que tienen que ver sí con la industria automotriz, pero también con la alimentaria, metalmecánica, son muy diversas; empresas mexicanas y empresas extranjeras”, dijo.

La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar, precisó que el Polo de 53 hectáreas destinadas al desarrollo implica una inversión privada de más de 540 millones de dólares, lo que significa que “la confianza de empresarios se traduce en resultados concretos”.

El pasado sábado, la presidenta Sheinbaum encabezó en Morelos y Puebla eventos públicos relacionados con la condonación de “créditos impagables” del Fovissste.