Petróleo sube más de 7% y supera los 102 dólares antes del bloqueo de EU del estrecho de Ormuz

Los ⁠precios del petróleo superaban de nuevo los 100 dólares por barril este lunes, ⁠mientras la Marina estadounidense se prepara para bloquear el paso de buques con destino a Irán o procedentes de este país a través del estrecho de Ormuz, en una medida que podría ⁠restringir las exportaciones de petróleo iraní ⁠tras el fracaso de las negociaciones de paz entre Washington y Teherán.

A las 11:29 GMT, los futuros del crudo Brent subían 6.81 dólares, o un 7.2%, hasta los 102.01 dólares por barril, tras cerrar el viernes con una caída del 0.75 por ciento. El West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) ganaba 7.5 dólares, o un 7.8%, para colocarse en los 104.07 dólares, tras perder un 1.33% en la sesión anterior.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que su Marina comenzará a bloquear el estrecho de Ormuz, un anuncio que elevó la tensión tras unas maratonianas negociaciones con Irán en las que no se logró alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra, poniendo en peligro un frágil alto el fuego de dos semanas.

Asimismo, añadió que el precio del petróleo y la gasolina podría mantenerse alto hasta las elecciones de mitad de mandato de noviembre en Estados Unidos, un raro reconocimiento de las posibles repercusiones políticas de su decisión de atacar Irán hace seis semanas.

"El bloqueo anunciado por Estados Unidos supone un reconocimiento de que la premisa central del alto el fuego —al menos tal y como la interpreta Estados Unidos—, que era la reapertura del estrecho, es insostenible por ahora", afirmó Erik Meyersson, analista del banco ⁠nórdico SEB.

El Mando Central estadounidense afirmó que ⁠sus fuerzas empezarán a aplicar el bloqueo ⁠de todo el tráfico marítimo que entre y salga de los puertos iraníes a las 10:00 hora ⁠local de Washington (14:00 GMT).

Se "aplicará de manera imparcial a los buques de todas las naciones que entren o salgan de los puertos y zonas costeras iraníes, incluidos todos los puertos iraníes del golfo Pérsico y del golfo de Omán", dijo el CENTCOM en un comunicado en la red social X.

No se obstaculizará la libertad de navegación de los que transiten por el estrecho de Ormuz hacia y desde puertos no iraníes, añadió.

La Guardia Revolucionaria de Irán declaró el ⁠domingo que cualquier buque militar que intente acercarse al estrecho de Ormuz será considerado como una violación del alto el fuego y será tratado con dureza y decisión.