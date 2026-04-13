Magyar destrona a Orbán; la Unión Europea respira

Budapest. El líder nacionalista húngaro Viktor Orbán perdió el poder el domingo tras la aplastante victoria electoral del partido opositor de centroderecha Tisza, lo que supone un revés para sus aliados en Rusia y el presidente estadounidense Donald Trump.

Su aplastante derrota otorgó a Peter Magyar, de 45 años, líder de Tisza, una cómoda mayoría en la legislatura. Según un recuento oficial con 98.15% de las mesas electorales, Tisza obtuvo 138 de los 199 escaños con el 53.56% de los votos, frente a 55 escaños y el 37.86% de los votos para el partido Fidesz de Orbán.

En apenas dos años, Peter Magyar, revivió al moribundo partido Tisza, hasta lanzar un asalto y derrotar a Orbán, quien buscaba un quinto período consecutivo como primer ministro.

“Lo hemos conseguido. Tisza y Hungría han ganado estas elecciones”, declaró Magyar ante decenas de miles de seguidores que bailaban y vitoreaban junto a la ribera del Danubio, en el centro de Budapest.

Muchos sostenían velas mientras los altavoces resonaban con "My Way" de Frank Sinatra mientras Magyar caminaba hacia el escenario.

“Juntos hemos sustituido el sistema de Orbán y juntos hemos liberado a Hungría, hemos recuperado nuestro país”, agregó el exmiembro del partido Fidesz de Orbán.

Desde las oficinas de campaña de Fidesz, Orbán reconoció su derrota. “El resultado de las elecciones es doloroso para nosotros, pero claro”, dijo.

La participación récord del domingo, 79.5%, puso de relieve que muchos húngaros consideraban las elecciones como un momento decisivo para su país.

Hábil comunicador, tanto en redes sociales como en campaña, el conservador promete cambios, desmantelando "ladrillo a ladrillo" todo el sistema político de Orbán.

La UE respira

El fin de los 16 años de gobierno de Orbán tendrá importantes repercusiones no solo para Hungría, sino también para la Unión Europea, Ucrania y más.

Probablemente supondrá el fin del papel antagonista de Hungría dentro de la UE, lo que podría abrir el camino a un préstamo de 90,000 millones de euros a Ucrania, bloqueado por Orbán.

La debacle de Viktor Orbán, que había convertido su país de 9.5 millones de habitantes en un modelo de democracia iliberal, asesta también un golpe a los movimientos nacionalistas y de extrema derecha de todo el mundo.

Es el caso en particular del campo MAGA del presidente estadounidense Donald Trump, quien envió al vicepresidente JD Vance para apoyar a Orbán en la recta final de campaña y criticar la injerencia de los "burócratas de Bruselas".

“Hungría ha elegido a Europa. Europa siempre ha elegido a Hungría”, declaró la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, máxima responsable del bloque, tras conocerse los resultados parciales.

La salida de Orbán privará además al presidente ruso, Vladímir Putin, de su principal aliado en la UE y causaría conmoción en los círculos de la derecha occidental, incluida la Casa Blanca.