Localizan 219 restos en los límites de la CDMX y Edomex

Este fin de semana, integrantes de colectivos de personas desaparecidas de la Ciudad de México alertaron sobre el hallazgo de, al menos, 219 restos en la zona de las lagunas de La Habana, ubicada entre los límites de la alcaldía Tláhuac con el Estado de México.

De acuerdo con los colectivos, Una Luz en el Camino, Hasta Encontrarles CDMX, Mariposas Buscando Corazones y Justicia Nacional, así como familias independientes, entre el 7 al 10 de abril, realizaron una jornada de búsqueda en la zona conocida como las lagunas de La Habana, entre los límites de Chalco y El Xico.

Fue así que logrado documentar el hallazgo de 219 restos que aseguraron son de origen humano.

A través de un pronunciamiento conjunto, los familiares de personas desaparecidas detallaron que durante la jornada de cuatro días de búsqueda se localizaron 49 restos el pasado martes, el miércoles 29, el jueves 51 y el viernes 90.

Destacaron que el área donde se realizó el hallazgo representa un alto interés forense, por lo que insistieron en la necesidad de continuar con las jornadas de búsqueda de maner exhaustiva y coordinada entre autoridades y familiares.

También exigieron a la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México, a la fiscalía capitalina y al INCIFO que los procesos de análisis e identificación se realicen con rigor técnico y transparencia.

Además de mantener un acceso constante a la información sobre los avances periciales.

Asimismo, expresaron su preocupación ante el hallazgo, al tiempo de reiterar que "las familias tenemos derecho a la verdad, a la justicia y a un trato digno”.

Crisis en desapariciones

De acuerdo con datos del gobierno de México, nuestro país acumula más de 130,000 personas desaparecidas desde 2006 hasta abril del 2026.

El análisis oficial divide estos registros en tres grupos: 36% (46,742 casos): sin datos suficientes para iniciar una búsqueda efectiva, 31% (40,308 casos): con indicios de actividad posterior a la fecha de desaparición y 33% (43,128 casos): sin actividad registrada hasta el momento.