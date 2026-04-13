Desechan impugnaciones de aspirantes electorales

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó diversas impugnaciones presentadas por aspirantes a las tres vacantes del Instituto Nacional Electoral (INE), quienes acusaron su exclusión en el proceso de renovación y el incumplimiento de requisitos previstos en la convocatoria.

En sesión extraordinaria, la noche de este sábado el máximo tribunal en materia electoral rechazó 10 sobre el tema y ordenó seguir con el proceso de designación que se lleva a cabo en la Cámara de Diputados.

Los quejosos consideraron que sí cumplieron con exhibir la documentación exigida, en términos de la convocatoria respectiva y por lo tanto se vulneró su derecho a participar por una de las tres vacantes del pleno del Consejo General del INE, al haberlos excluido.

Entre los casos se destacó el de un candidato que entregó documentación certificada por una institución académica y no por un fedatario público, incumpliendo con la convocatoria.

También se rechazaron distintas demandas en las que una persona cuestionó la autoadscripción de aspirantes a grupos en situación de vulnerabilidad, ya que no cuenta con interés jurídico ni legítimo para ello.

Es así que el proyecto de la magistrada Claudia Valle Aguilasocho, le dio la razón al Comité Técnico de Evaluación al excluir a una persona del proceso por presentar documentación certificada por una institución académica y no por una autoridad notarial como se exigió en la convocatoria.

Además de que el pleno determinó que las impugnaciones presentadas en contra de la autoadscripción a grupos vulnerables de distintos aspirantes eran improcedentes, pues no sufrieron alguna afectación a sus derechos al no calificar para las siguientesetapas del proceso.

Es así que el pleno ordenó continuar con la tercera fase del procedimiento referente a la etapa de entrevistas, al considerar que el comité actuó conforme a derecho al excluir a aspirantes que no entregaron documentación completa o no subsanaron errores dentro de los plazos previstos.