Oposición venezolana exige un nuevo ente electoral

Caracas. Tras un encuentro con líderes políticos, la oposición en Venezuela exigió el día de ayer una reforma de todos los poderes públicos, entre ellos, el electoral como garantía para próximos comicios en el país.

En julio de 2024, la oposición denunció la elección para un tercer mandato consecutivo del depuesto Nicolás Maduro, al alegar que el ente electoral no publicó en su página oficial actas detalladas de los resultados, como establece la ley.

Maduro fue capturado el 3 de enero en una incursión militar estadounidense y se encuentra a la espera de juicio en Estados Unidos por narcotráfico.

La Plataforma Unitaria Democrática que agrupa a ocho partidos de oposición presentó el domingo “una hoja de ruta” para alcanzar una “transición democrática” en Venezuela.

La convocatoria nacional que contó con la participación de unos 40,000 activistas de forma presencial y virtual, es la primera que realiza esta alianza política desde 2024. Ese año, la fuerte represión oficial y la detención de dirigentes, obligó a muchos a exiliarse y pasar a la clandestinidad.

“Esta hoja de ruta obedece al sentimiento del país, pero también corresponde a la estrategia que se inició en enero en Venezuela”, dijo Roberto Enríquez, vocero de la coalición.

Elecciones libres

Los representantes políticos ratificaron la tesis de “ausencia absoluta” de Maduro, tras cumplirse el plazo de 90 días que establece la Constitución y exigen a la presidenta encargada Delcy Rodríguez “restablecer las garantías constitucionales” y convocar elecciones.

Los dirigentes piden que se levanten las inhabilitaciones políticas, devuelvan las tarjetas electorales y símbolos a sus legítimos representantes.

Por su parte, la opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, anunció en un mensaje transmitido en línea, que hay acuerdos y consensos para alcanzar la transición.

El partido que ella lidera, Vente, exigió el viernes la convocatoria de elecciones ante la falta del presidente.

La plataforma unitaria también pidió la liberación de todos los presos políticos, el cese de la persecución y el retorno seguro de los exiliados.