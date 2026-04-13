Morena: éxodo y anarquía

En vísperas del meridiano del mes, ha comenzado la oleada de renuncias de mandos superiores del morenismo a sus posiciones gubernamentales. Todos, por la misma causa: trabajar en territorio para “posicionarse” y ser considerados en la designación de los coordinadores de los Comités de Defensa de la Transformación.

Alfredo Álvarez Cárdenas, renunció a la secretaría general del gobierno de Baja California; Rafael Marín Mollinedo, a la dirección general de las Aduanas de México, y Santiago Nieto, a la titularidad del IMPI. A finales de esta semana, quedarán apenas dos meses para la evaluación final y están seguros de llegar a la ronda final, sabedores que las encuestas sirven para proyectar hacia futuro, no para sacar una fotografía de un momento incierto.

Álvarez Cárdenas deja el gabinete de Marina del Pilar Ávila Olmeda con un amplio reconocimiento de sus excompañeros y de amplios sectores sociales. A 14 meses de la cita electoral del 2027, los gobernadores morenistas jugarán con dos cartas en las internas partidistas. La mandataria de Baja California impulsaba a la senadora Julieta Padilla, pero muy rápido llegó a su tope y la rebasó el actual alcalde de Tijuana, Ismael Burgüeño, quien sin dejar su posición acudirá a la cita del 22 de junio próximo.

Una apuesta arriesgada. Igual, la del mandatario de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, quien respalda a la alcaldesa de La Paz, Milena Paola Quiroga, aunque el alcalde de Los Cabos, Christian Agúndez, tiene una sólida ventaja. El diputado federal Manuel Cota es una tercera opción. Y el PT, un aliado que podría abrir espacio para cualquiera de los inconformes.

A dos meses de las encuestas de Morena, los gobernadores de las 10 entidades gobernadas por el oficialismo que serán relevados en el 2017 han comenzado a esclarecer sus opciones… y a jugar contra los favoritos del Centro. ¿Ejemplos? El gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, perfila a la senadora Verónica Díaz no obstante que el diputado federal Ulises Mejía tiene un mejor registro en las encuestas… de las que fue marginado el senador Saúl Monreal. Una tercera opción es la también senadora Giovanna Bañuelos de la Torre.

Entre los próximos renunciantes está el secretario de Finanzas del gobierno del Estado de México, Óscar Flores, quien —con el respaldo de la gobernadora Lorena Cisneros— buscaría alcanzar a la senadora Ana Lilia Rivera. Una opción local es el alcalde capitalino, Alfonso Sánchez García.

Los mandatarios estatales controlan las estructuras burocráticas y al aparato partidista, pero deben enfrentar a su propio descrédito. En Quintana Roo, la gobernadora Mara Lezama ha ordenado –con poderosos aliados en el gobierno federal— una brutal campaña mediática contra el ex director de las Aduanas de México, quien este fin de semana cumplió su palabra y comenzó su activismo en tierras quintanarroenses. La alcaldesa de Cancún, Ana Patricia Peralta, y el senador Eugenio Segura deberán competir con el exfuncionario federal.

El caso más burdo —y más preocupante— ocurre en Sinaloa, donde la senadora Imelda Castro está bien apuntalada, tanto en el trabajo territorial como en el difícil trabajo de buscar apoyos entre los grupos morenistas, pero ahora mismo deberá litigar por su causa, tras de las denuncias interpuestas en su contra por las dirigencias del PAN y Movimiento Ciudadano, por presuntos actos anticipados de campaña. Su caso será resuelto por el Tribunal Electoral de Sinaloa, que ahora mismo concedió el inicio de una investigación ex profeso, en el órgano administrativo.

La intervención directa de la magistrada Aída Izunza Cázares, hermana del senador Enrique Izunza, anticipa un escenario negativo contra la senadora Castro, quien ha dicho que no aceptará vetos ni se someterá a los pactos cupulares.