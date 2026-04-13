Discutirán Ley General para la prevención del feminicidio en el país

La Cámara de Senadores prevé discutir y votar por su Pleno esta semana la reforma constitucional para facultar al Congreso de la Unión expedir una ley general en materia de prevención del feminicidio y la nueva Ley Federal de Cine.

Durante la sesión ordinaria del pleno cameral de mañana, informó Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, “discutiremos la reforma constitucional al Artículo 73 cuyo objetivo es facultar al Congreso de la Unión para expedir una ley general en materia de prevención y persecución del delito de feminicidio”.

“Esta reforma constitucional es necesaria para crear una ley que establezca las bases para la tipificación, investigación, persecución y sanción del feminicidio, de forma coordinada entre la Federación, los estados y los municipios”.

La nueva ley que emita el Congreso, explicó en un video mensaje que publicó en la red social X, “deberá definir el mismo tipo penal, las sanciones y agravantes de este delito para garantizar una justicia integral a las víctimas”.

“Discutiremos también la nueva Ley Federal de Cine para fortalecer el derecho humano de acceso a la cultura, la conservación del patrimonio nacional y el acceso de todas y todos a este patrimonio por cualquier medio”.

Además, anunció, “tomaremos protesta a una jueza y a dos magistrados de Circuito ante las vacantes existentes, esto conforme a las disposiciones constitucionales y legales”.

“Plan B” electoral

Previa aprobación de al menos 17 de los 32 congresos de las entidades federativas, dijo, en la sesión de pasado mañana se tiene previsto emitir la declaratoria de constitucionalidad de los cambios a tres artículos de la Constitución, el llamado “plan B’’ en materia electoral.

“Esta importante reforma constitucional reducirá el gasto en los congresos estatales, así como en los ayuntamientos y hará que disminuya progresivamente el presupuesto de la Cámara de Senadoras y Senadores”, expresó.

La Cámara Alta realizará también, mañana por la tarde, una sesión solemne para honrar la memoria del luchador de izquierda Heberto Castillo, padre de la presidenta del Senado.