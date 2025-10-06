XXI Banorte, primera Afore con objetivos de redución de emisiones de GEI validados por SBTi

La Afore reafirma su compromiso con la construcción de un sistema financiero más sostenible, y hace un llamado a empresas, inversionistas y autoridades para acelerar la transición hacia una economía baja en carbono.

XXI Banorte se convirtió en la primera Administradora de Fondos para el Retiro en obtener la validación de sus objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de corto plazo por parte de Science Based Targets Initiative (SBTi). Este compromiso —alineado con la meta global del Acuerdo de París— refleja la estrategia de la Afore para contribuir a la transición hacia una economía baja en carbono, al tiempo que ofrece sustentabilidad y altos rendimientos para sus clientes.

Dichos objetivos contemplan dos ejes de acción. En lo que respecta a sus operaciones, la Afore se comprometió a reducir en 42 % las emisiones absolutas de GEI para 2030, tomando como base el año 2023. En materia de inversiones, la meta es que la temperatura de los activos del portafolio de la Administradora —que incluye acciones, bonos corporativos, fondos y FIBRAS— baje de 2.34 °C a 1.99 °C, y de 2.64 °C a 2.27 °C, según su tipo.

Con este hito, XXI Banorte fortalece su liderazgo en inversión responsable y mejora su capacidad de gestión frente a riesgos climáticos. Estas acciones se suman a la integración sistemática de criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG) en sus procesos de inversión, la adhesión a los Principios de Inversión Responsable de la ONU (UNPRI) y la participación en foros regionales como Diálogos por el Clima LATAM.

“Estamos convencidos de que cada peso invertido debe contribuir a construir un futuro más seguro y próspero para nuestro país. Nuestra visión es clara: generar valor económico y social para cada mexicano, al tiempo que contribuimos a frenar el cambio climático y protegemos el patrimonio de millones de trabajadores”, señaló David Razú Aznar, Director General de Afore XXI Banorte.

Asimismo, la Afore mantiene una política de transparencia reportando anualmente la gestión de riesgos climáticos bajo el estándar del Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), un marco internacional que promueve la comunicación clara sobre riesgos y oportunidades relacionadas con el clima.

De cara a la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30) —que reunirá a líderes de todo el mundo para definir nuevas metas ambientales—, Afore XXI Banorte reafirma su compromiso con la construcción de un sistema financiero más sostenible, haciendo un llamado a empresas, inversionistas y autoridades para implementar acciones medibles que aceleren la transición hacia una economía baja en carbono que ofrezca oportunidades de negocio e inversión a nivel global.