Vivienda para el Bienestar beneficiará a 30 millones de personas durante el sexenio 2024-2030: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el programa Vivienda para el Bienestar permitirá beneficiar a cerca de 30 millones de personas durante su sexenio, mediante la reducción de créditos impagables y la construcción de casi 2 millones de viviendas, además de contribuir con alrededor de un punto porcentual al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB).

Durante un evento de entrega de viviendas en Chiapas, la mandataria presentó casos de derechohabientes cuyos adeudos fueron disminuidos de manera considerable tras la reestructuración de créditos del Infonavit.

Sheinbaum Pardo señaló que este programa de reestructuración alcanzará a cinco millones de familias, lo que equivale aproximadamente a 20 millones de personas si se considera un promedio de cuatro integrantes por hogar.

Asimismo, destacó el avance del programa nacional de construcción de vivienda, con una meta de un millón 800 mil nuevas casas que serán edificadas por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), que también se incorporará a estas tareas.

La titular del Ejecutivo federal estimó que las nuevas viviendas beneficiarán a cerca de siete millones de personas adicionales, por lo que al concluir la administración federal alrededor de 30 millones de mexicanos habrán recibido algún apoyo relacionado con vivienda.

Añadió que cada vivienda genera al menos cuatro empleos directos, además de los trabajos indirectos relacionados con el suministro de materiales, transporte, alimentación y servicios que se desarrollan alrededor de las obras.

Progreso del programa

Durante el evento, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Elena Vega Rangel, señaló que, a nivel nacional, ya se han contratado más de 600,000 viviendas por parte del Infonavit y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), se han entregado 587,000 apoyos para mejoramiento, 293,000 documentos de certeza jurídica y se han beneficiado más de 5.1 millones de personas con mejoras en sus créditos hipotecarios.

Por su parte, el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, informó que el instituto tiene la encomienda de construir 1.2 millones de viviendas durante el sexenio y, hasta ahora, cuenta con 420 desarrollos habitacionales distribuidos en 31 estados del país, equivalentes a 475,000 viviendas, lo que representa cerca del 40% de su objetivo.

Dijo que de ese total, 190 desarrollos, con alrededor de 200,000 viviendas, ya se encuentran en proceso de construcción.

Asimismo, informó que mediante el esquema de preventa ya se han colocado 25,700 viviendas, de las cuales 3,600 han sido entregadas físicamente y otras 5,000 serán entregadas durante julio, con lo que el total ascenderá a 8,500 viviendas entregadas en 66 fraccionamientos.