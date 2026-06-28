México, EU y Canadá aprueban con honores la primera ronda en su Mundial

México con inédito paso perfecto, Estados Unidos con histórica producción ofensiva y Canadá con resultados nunca antes obtenidos, aprobaron con honores la fase de grupos de su Mundial 2026. Ahora van a las eliminatorias directas ante rivales cada vez más exigentes.

Como coincidencia, los tres anfitriones empezaron este proceso mundialista con entrenadores que fueron cesados en el camino; todos hicieron el cambio decisivo en el timón en 2024.

El mexicano Javier Aguirre (en México), el argentino Mauricio Pochettino (en EEUU) y el estadounidense Jesse Marsch (en Canadá) asumieron el mando y han conducido a los coanfitriones al objetivo de avanzar a dieciseisavos de final con destellos memorables.

México: generación sin complejos

Aunque ha estado presente en 18 de las 23 Mundiales que se han jugado, México ganó por primera vez todos sus partidos de fase de grupos en Norteamérica 2026.

El Tri, junto con las potencias Francia y Argentina, fue una de las tres selecciones que obtuvieron los nueve puntos disputados la primera ronda.

México vive días alegres por los triunfos sobre Sudáfrica (2-0 en la inauguración), Corea del Sur (1-0) y Chequía (3-0).

También es la primera vez que mantiene el cero en su arco en la fase de grupos.

"Este equipo tiene casta y hambre", dijo el Vasco Aguirre tras la victoria sobre los checos.

Subrayó que a "esta generación" de futbolistas mexicanos "no les quema la pelota, el escenario no les asusta. Estoy encantado con ellos".

A diferencia de los seleccionados mexicanos de otras épocas, Aguirre señaló que los actuales "crecieron sin complejos" y "desde chicos creyeron en ellos".

Como líder del Grupo A, México conservó la ventaja de jugar los dieciseisavos de final en su colosal estadio Azteca, donde solo ha perdido dos de 88 partidos oficiales en 60 años.

Su próximo rival será Ecuador, el martes. De ganar, llegará al ansiado quinto partido, inalcanzable para México entre Estados Unidos 1994 y Catar 2022.

Estados Unidos: una reconstrucción

En esta Copa del Mundo, Estados Unidos se despachó ocho goles en fase de grupos y superó su añeja marca de seis en la primera ronda de Uruguay 1930.

La selección estadounidense quedó como líder del Grupo D con seis puntos tras vencer con autoridad a Paraguay por 4-1 y a Australia por 2-0.

La derrota 3-2 ante Turquía le impidió el cierre perfecto, situación que minimizó su entrenador, Mauricio Pochettino.

"Hacer historia es ganar una Copa del Mundo, no ganar tres partidos", dijo el argentino. "Nuestro objetivo era terminar primeros, y terminamos primeros".

"¿De qué sirve ganar tres partidos si el próximo lo pierdes?", remató Poch ya sabiendo que su rival en dieciseisavos será Bosnia-Herzegovina, el miércoles en Santa Clara, en la zona de la Bahía de San Francisco.

Para Pochettino, el pase a dieciseisavos representa un logro, dado que tomó el mando de una selección estadounidense que necesitaba ser reconstruida tras la decepcionante actuación en la Copa América 2024.

"Fuimos ingenuos al firmar el contrato. Subestimamos la situación", dijo Pochettino al cierre del grupo, en referencia al ambiente que imperaba en el equipo estadounidense. "Lo que encontramos fue peor de lo que esperábamos".

En este Mundial 2026, Pocchetino aspira a llevar a Estados Unidos a las semifinales, como lo hicieron Corea del Sur en 2002 y Marruecos en 2022.

Canadá: orgullosos de su nación

En los dos Mundiales previos en los que participó (México 1986 y Catar 2022), Canadá acumuló un aprendizaje de seis derrotas.

En esta edición, como uno de los países sede, por fin logró su primer punto al empatar 1-1 con Bosnia-Herzegovina y celebró su primera victoria: un histórico 6-0 ante Catar que se convirtió en la máxima goleada de una selección de Concacaf en Copa del Mundo.

El responsable de estos logros es Jesse Marsch, un entrenador nacido en Estados Unidos que en dos años de gestión ha tenido "que aprender mucho sobre lo que significaba ser canadiense".

La selección de Canadá está integrada por varios descendientes de inmigrantes.

"Cada uno de estos chicos es increíblemente canadiense", dijo Marsch y resaltó "el orgullo que sienten al ponerse la camiseta, representar al país, escuchar el himno nacional".

Canadá no pudo asegurar el liderato del Grupo B al perder 2-1 ante Suiza en su último encuentro.

Al terminar segundo con cuatro puntos, quedó obligado a jugar los dieciseisavos en Los Ángeles, este domingo ante Sudáfrica.

"Probablemente tengamos un ambiente en contra, y será un poco más duro", consideró Marsch, "pero queremos seguir ilusionando a nuestro país".