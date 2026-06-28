San Luis Potosí se consolida como referente de la electromovilidad con inversión de EU

BorgWarner destinará 49 millones de dólares (882 millones de pesos aproximadamente) a su expansión en la entidad y generará más de 660 nuevos empleos especializados

El Gobernador Ricardo Gallardo Cardona consolida a San Luis Potosí como uno de los destinos más atractivos para la inversión internacional al impulsar la expansión de BorgWarner, empresa líder en tecnología automotriz que contempla una inversión de 49 millones de dólares para el periodo 2025-2028, fortaleciendo el posicionamiento del estado como epicentro de la electromovilidad global.

Como parte de esta estrategia de desarrollo económico, el mandatario estatal destacó que el proyecto permitirá fortalecer la producción de componentes electrónicos y soluciones para vehículos eléctricos, reflejando la confianza del capital estadounidense en el dinamismo económico, la competitividad y las condiciones de certidumbre que ofrece San Luis Potosí bajo su administración.

La información fue presentada durante una reunión de trabajo con la Secretaría de Desarrollo Económico, en la que directivos de la empresa expusieron sus planes de expansión. Entre ellos destacó la participación del gerente de planta, Roberto Ulises Pérez Esparza, quien dio a conocer los detalles del crecimiento proyectado.

El Gobernador Ricardo Gallardo Cardona informó que la expansión contempla la generación de 663 nuevos empleos especializados entre 2026 y 2030, de los cuales 421 se crearán durante este mismo año, impulsando oportunidades para el talento potosino en sectores de alta especialización tecnológica.

Asimismo, se subrayó que este proyecto representa una apuesta por la incorporación de jóvenes ingenieros a procesos productivos avanzados, fortaleciendo la transferencia de conocimiento y consolidando a San Luis Potosí como uno de los principales polos de innovación y movilidad eléctrica de América del Norte.