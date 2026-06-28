¿Qué pasa con tus cuentas en redes sociales cuando falleces?

Las redes sociales y otros servicios digitales no desaparecen automáticamente cuando una persona fallece. El destino de perfiles, fotografías, correos electrónicos y archivos depende de las políticas de cada plataforma y de las decisiones que el usuario haya tomado en vida, como designar un contacto de legado o configurar un heredero digital. De lo contrario, los familiares suelen enfrentar procesos administrativos para solicitar la eliminación o conservación de las cuentas.

En México, el concepto de herencia digital gana relevancia porque cada vez más personas almacenan información personal, recuerdos y documentos importantes en internet. Especialistas recomiendan considerar estos activos dentro de la planeación patrimonial para evitar conflictos familiares o la pérdida definitiva de información valiosa.

Reglas por plataforma

Facebook permite que los usuarios designen previamente un contacto de legado. Cuando el propietario fallece, el perfil puede convertirse en una cuenta conmemorativa, donde amigos y familiares continúan compartiendo recuerdos. El contacto autorizado puede actualizar algunos elementos del perfil, pero no acceder a mensajes privados ni iniciar sesión como el titular.

Instagram también permite convertir una cuenta en conmemorativa o solicitar su eliminación mediante la presentación de documentación, como el acta de defunción. Sin embargo, la plataforma no entrega las credenciales del usuario ni permite el acceso a conversaciones privadas.

En el caso de Google, los usuarios pueden activar el Administrador de cuentas inactivas, una herramienta que permite definir qué ocurrirá con servicios como Gmail, Drive, Fotos o YouTube después de un periodo de inactividad. Es posible nombrar personas de confianza que reciban acceso a determinados datos o solicitar la eliminación automática de la cuenta.

Apple ofrece la función Contacto de legado, mediante la cual el usuario puede designar hasta cinco personas para acceder a parte de la información almacenada en iCloud tras su fallecimiento. Para ello se requiere una clave de acceso generada previamente y documentación oficial, aunque quedan excluidos datos sensibles como contraseñas y métodos de pago.

¿Qué pueden hacer los familiares?

Aunque cada empresa cuenta con sus propios procedimientos, en la mayoría de los casos los familiares deben presentar documentos que acrediten el fallecimiento y, en ocasiones, el parentesco. Las plataformas revisan cada solicitud antes de autorizar la eliminación de la cuenta o su conversión en un perfil conmemorativo.

En términos generales, las compañías no entregan contraseñas ni permiten acceder libremente a mensajes privados, correos electrónicos o archivos protegidos únicamente por el hecho de ser familiar del fallecido. Las políticas de privacidad continúan aplicándose después de la muerte del titular.

Especialistas en seguridad digital señalan que la mejor forma de evitar complicaciones consiste en planificar el destino de la información digital mientras la persona está con vida, incluyendo instrucciones sobre cuentas, archivos y servicios contratados en internet.

Prepara tu herencia digital

Las recomendaciones más comunes para evitar problemas posteriores incluyen:

Designar un contacto de legado o heredero digital cuando la plataforma lo permita.

Configurar el Administrador de cuentas inactivas de Google si se utilizan sus servicios.

Elaborar un inventario de cuentas y activos digitales.

Dejar instrucciones sobre qué cuentas deben conservarse o eliminarse.

Evitar incluir contraseñas directamente en un testamento público.

La creciente digitalización de la vida cotidiana hizo que fotografías, documentos, conversaciones y perfiles en redes sociales formen parte del patrimonio personal. Por ello, especialistas consideran que la herencia digital dejará de ser un tema excepcional para convertirse en un aspecto habitual de la planificación patrimonial y familiar en los próximos años.