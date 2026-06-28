En solo dos años, el Gobierno de México destinó más de 12,392 millones de pesos en becas para Oaxaca: SEP

Estos apoyos benefician a 824 mil 586 niñas, niños, adolescentes y jóvenes de la entidad.

El gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo implementa el programa de becas educativas más grande de la historia.

Con el objetivo de disminuir el rezago educativo y garantizar que nadie se quede sin el derecho a la educación, el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo implementa el programa de becas educativas más grande de la historia, que en el caso de Oaxaca destinó, en 2025, 5 mil 963 millones de pesos en beneficio de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, informó la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Para 2026, la inversión en becas para las y los estudiantes oaxaqueños ascendió a 6 mil 429 millones 13 mil pesos, por lo que, en solo dos años, la cantidad destinada a apoyar a las y los becarios de la entidad sumó 12 mil 392 millones 13 mil pesos, lo que refrenda el compromiso de la Presidenta de México con la educación pública y gratuita.

Este año, la Beca Rita Cetina destina en Oaxaca 4 mil 4 millones 619 mil pesos en beneficio de 632 mil alumnas y alumnos de escuelas primarias y secundarias públicas.

Por lo que se refiere a la Beca Benito Juárez de Educación Media Superior, Delgado Carrillo destacó que, en 2026, 147 mil 675 estudiantes oaxaqueños de preparatoria recibirán una inversión de mil 402 millones 912 mil 500 pesos, para que ningún joven se quede sin educación y pueda cumplir su sueño de estudiar y concluir el bachillerato.

En el caso del apoyo al nivel superior, la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro tiene este año, para Oaxaca, una inversión de mil 21 millones 481 mil 500 pesos, en beneficio de 34 mil 911 becarias y becarios.

Estas inversiones en Oaxaca buscan atender las desigualdades y los rezagos educativos históricos, impedir que estos se sigan profundizando y evitar que las brechas sociales y educativas entre las entidades del país continúen ampliándose.