El turismo de cruceros consolida a Sinaloa como destino internacional en 2025

De enero a la fecha han arribado al puerto sinaloense 75 cruceros internacionales, dejando una derrama económica superior a los 446 millones de pesos.

El "Royal Princess" con 3,600 pasajeros y 1350 tripulantes, es la embarcación 75 que arriba a las costas de Sinaloa.

Mazatlán, Sinaloa a 21 de octubre de 2025.- Actualmente posicionado como uno de los principales destinos de sol y playa del país, gracias a sus abundantes puntos de interés recreativos y culturales, Mazatlán se está consolidando como un destino atractivo para el turismo de cruceros a nivel nacional e internacional.

Cifras oficiales de Gobierno del Estado de Sinaloa apuntan que tan solo en el presente año han arribado al puerto 75 embarcaciones turísticas con más de 283 mil visitantes que han dejado una derrama económica estimada superior a los 446 millones de pesos, destacando principalmente el interés de los visitantes internacionales por conocer la perla del Pacífico.

"Mazatlán sigue posicionándose como uno de los principales destinos de sol y playa del país, gracias a su diversificación turística, gastronomía y hospitalidad, lo que le permite brillar como uno de los destinos predilectos de los cruceros internacionales, que este año han elegido al puerto en sus rutas para que sus pasajeros disfruten de sus playas, atractivos turísticos y exquisita gastronomía”, destacó Mireya Sosa Osuna, Secretaria de Turismo de Sinaloa.

Con 3,600 pasajeros a bordo, el impresionante barco de última generación “Royal Princess”, arribó este martes deleitando a los turistas con sus recorridos por la ciudad en las tradicionales pulmonías, conociendo sus atractivos turísticos e incluso realizando paseos por la zona rural.

Desde la degustación de mariscos frescos con una calidad apta para cualquier tipo de paladar, hasta buceo con tiburones y actividades con lobos marinos, Mazatlán logra superar con creces las expectativas del turismo extranjero que disfruta experiencias de alto nivel y que elige destinos de clase mundial.

Para el cierre del año y el inicio del próximo, la tendencia se mantiene, ya que cada vez más empresas turísticas internacionales descubren el puerto como un sitio estratégico y de amplio valor para sus clientes potenciales.