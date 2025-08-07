Buscar
El Economista
Política

Lectura 1:00 min

Tormenta tropical Ivo: SMN pronostica fuertes lluvias en Colima Michoacán y Jalisco

La tormenta tropical Ivo avanza en su trayectoria a 110 kilómetros al suroeste de Playa Pérula, Jalisco y a 625 km al sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

main image

Trayectoria prevista de la tormenta tropical Ivo.Cortesía Conagua

Redacción El Economista

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica lluvias de muy fuertes a intensas en Colima, Michoacán y Jalisco ante el paso de la tormenta tropical Ivo cerca de sus costas.

De acuerdo con su reporte de las 15:00 horas de este jueves, el fenómeno meteorológico se localiza a 110 kilómetros al suroeste de Playa Pérula, Jalisco y a 625 km al sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Te puede interesar

En su desplazamiento hacia el noroeste a 33 kilómetros por hora (km/h), la tormenta tropical Ivo genera oleaje de 3 a 4 metros de altura en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán, además de viento con rachas de 50 a 70 km/h.

La tormenta tropical Ivo se formó la tarde del miércoles cerca en las costas de Guerrero y Oaxaca, donde provocó tormentas y dejó incomunicadas algunas comunidades de la región.

De acuerdo con reportes de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Oaxaca, las fuertes lluvias provocaron el cierre de diversos puntos carreteros, principalmente en las regiones de la Cuenca del Papaloapan y la Sierra de Flores Magón.

Temas relacionados

Únete infórmate descubre

Suscríbete a nuestros
Newsletters

Ve a nuestros Newslettersregístrate aquí
tracking reference image

Últimas noticias

Noticias Recomendadas

Suscríbete