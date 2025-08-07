Tormenta tropical Ivo: SMN pronostica fuertes lluvias en Colima Michoacán y Jalisco

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica lluvias de muy fuertes a intensas en Colima, Michoacán y Jalisco ante el paso de la tormenta tropical Ivo cerca de sus costas.

De acuerdo con su reporte de las 15:00 horas de este jueves, el fenómeno meteorológico se localiza a 110 kilómetros al suroeste de Playa Pérula, Jalisco y a 625 km al sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

En su desplazamiento hacia el noroeste a 33 kilómetros por hora (km/h), la tormenta tropical Ivo genera oleaje de 3 a 4 metros de altura en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán, además de viento con rachas de 50 a 70 km/h.

La tormenta tropical Ivo se formó la tarde del miércoles cerca en las costas de Guerrero y Oaxaca, donde provocó tormentas y dejó incomunicadas algunas comunidades de la región.

De acuerdo con reportes de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Oaxaca, las fuertes lluvias provocaron el cierre de diversos puntos carreteros, principalmente en las regiones de la Cuenca del Papaloapan y la Sierra de Flores Magón.