Tormenta tropical Ivo se formó en las costas de Guerrero

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reportó que la tarde de este miércoles se formó la tormenta tropical Ivo a sur de las costas de Guerrero.

El organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) detalló que alrededor de las 15:00 el centro de este fenómeno meteorológico se localizó aproximadamente a 310 kilómetros (km) al sureste de Acapulco y a 460 km al sureste de Zihuatanejo, Guerrero, con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora (km/h), rachas de 85 km/h.

En tanto, se registró que el desplazamiento de la tormenta tropical Ivo es hacia el oeste-noroeste a 35 km/h.

Ante la cercanía de dicha tormenta tropical, el SMN pronosticó lluvias intensas en Guerrero y Oaxaca, además de oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura con posibles trombas marinas.