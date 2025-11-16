Todos los oficios son dignos y reciben apoyos para su desarrollo, afirma Gobernador Rocha

*Un éxito el programa Equipa Sinaloa: en cuatro años ha entregado más de 16 mil equipos a 4 mil 456 beneficiarios.

*Culminando la entrega de apoyos en los 20 municipios, el Gobernador Rocha entregó 498 equipos a 104 beneficiarios del programa Equipa Sinaloa en Navolato.

Navolato, Sinaloa 14 de noviembre de 2025.- Comprometido con el desarrollo de los emprendedores y microempresarios mediante la promoción del autoempleo y fortalecer economías locales, que mejoren la calidad de vida de las familias sinaloenses, el Gobernador Rubén Rocha Moya, mediante el programa Equipa Sinaloa, entregó 498 equipamientos a 104 beneficiarios en el municipio de Navolato.

Acompañado del alcalde Jorge Bojórquez Berrelleza, el Gobernador Rocha, mencionó que este es un programa insignia de su gobierno, que ha llegado a los 20 municipios del estado, entregando equipamiento productivo y herramientas de capacitación técnica que fomenten el autoempleo y estabilidad económica.

Afirmando que, con esta entrega, en 2025, se han beneficiado 1,500 emprendedores con 5 mil equipos, en los 20 municipios, por lo que, con una inversión de 53.5 MDP, en cuatro años el gobierno de Sinaloa ha entregado más de 16 mil 756 equipos a 4 mil 456 beneficiarios, superando por cuatro la meta establecida de 4 mil equipos productivos, en el Plan Estatal de Desarrollo.

“Todos los oficios son muy dignos, hagan el trabajo que mejor saben hacer”, dijo el mandatario estatal, por ello, también resaltó el apoyo en capacitación técnica que ofrece ICATSIN, en áreas de alimentos, administrativa, operacional, reforzamiento de habilidades, entre otros, como complemento a esta entrega de equipos. Así como, el apoyo otorgado a tianguistas, pescadores, restauranteros y otros rubros a fin dar herramientas que generen bienestar a todas las familias en Sinaloa.

“Es muy digno que haya un emprendedor o emprendedora que vende pan y es muy digno el que se dedica a la herrería o que se dedique a la electricidad, que son empleados ahora, pero que pueden convertirse en patrones, algunos ya son patrones”, afirmó el gobernador Rocha.

Feliciano Castro, secretario de Economía, detalló que, con una inversión de 950 mil pesos, hoy, en el municipio de Navolato se entregan 498 equipos a 104 beneficiarios de las comunidades de Navolato, Villamoros, Dautillos, El Molino, Villa Juárez, San Manuel, El Castillo, Berlín, Altata, Villa Ángel Flores, Valdez Montoya, La Sinaloa y Cofradía de la Loma.

“Toda la gloria del humanismo ejercido por el gobernador Rubén Rocha, cabe en cada uno de los equipos que ustedes hoy van a recibir, justo por amor al pueblo, el gobernador le cumple a la gente. Esto es el humanismo, este es el gobierno de la Cuarta Transformación que representa y ejerce el doctor Rubén Rocha”, precisó el funcionario estatal.

Cabe señalar que, este año 2025, se entregaron más de 5 mil equipos a 1,500 emprendedores, con inversión de $18 MDP. Los principales giros que se han apoyado son preparación de alimentos, repostería, talleres de costura, abarrotes, electricistas, etc. Quienes reciben los apoyos en especie, en paquetes de equipos con valor máximo de hasta $25 mil pesos mientras que el un 70% de los beneficiarios han sido mujeres.

Del programa equipa Sinaloa se desprendieron las modalidades Estiliza Sinaloa y Saber Hacer, lanzados en 2024 y 2025, respectivamente.

*Programa Estiliza Sinaloa, en dos años ha beneficiado a mil negocios, 470 estéticas, 230 barbarías y 300 técnicas de uñas.

*Programa Saber Hacer, beneficia a quienes proveen de oficios como: carpinteros, electricistas, herreros y plomeros, apoyando a 450 personas con 2,350 equipos.

El alcalde Jorge Berrelleza, agradeció el apoyo brindado a los comerciantes de las diferentes comunidades de Navolato, lo que impulsa el desarrollo económico de la regional y otorga nuevas oportunidades principalmente para mujeres jefas de familia.

“Gracias por confiar en el talento, por fortalecer estos programas que viene a abrir puertas y oportunidades a todos los navolatenses, porque en Navolato la gente, es gente trabajadora, echada para adelante, buena y lo único que ocupamos son oportunidades para salir adelante”, mencionó el edil municipal.

Durante el evento, junto a la directora de ICATSIN, Brenda Rocío García, se entregaron constancias de capacitación a personas que recibieron entrenamiento técnico y laboral para desarrollar mejor su negocio.

A nombre de los beneficiarios, Telma Leticia Morales, agradeció al Gobernador Rocha el apoyo entregado porque no solo entregan equipo, son oportunidades a las familias para emprender o realizar sus oficios y generar estabilidad económica.

Acompañaron al Gobernador Rocha en esta entrega, funcionarios municipales, así como las y los beneficiarios del programa y acompañantes y publico en general.