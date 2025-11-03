Toda cooperación en seguridad es bienvenida: Harfuch

“Toda la cooperación es bienvenida”, así como el intercambio de información, con todos los países, respondió Omar García Harfuch al ofrecimiento de Estados Unidos, expresado por Christopher Landau, de ampliar la cooperación en materia de seguridad con México a fin de erradicar el crimen organizado en ambos países, tras el asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, Michoacán.

“Si tienen información al respecto, por supuesto, la recibimos como en este, como en cualquier otro caso que trabajamos con una estrecha colaboración con ellos. En intercambio de información, por supuesto, cualquier tipo de información, no sólo de Estados Unidos, de cualquier institución de seguridad, siempre va a ser bienvenida y siempre vamos a colaborar con todas las instituciones, mexicanas o extranjeras”, afirmó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

Ayer por la mañana, a escasas 12 horas de que sucedió el asesinato de Manzo Rodríguez, el subsecretario de Estado de Estados Unidos publicó un mensaje, a través de la red social X, por el que manifestó la decisión de su país de profundizar la cooperación con México en materia de seguridad para terminar con el crimen organizado en ambos países.

“Estados Unidos está dispuesto a profundizar la cooperación en materia de seguridad con México para erradicar el crimen organizado a ambos lados de la frontera. Aquí vemos a Carlos con su pequeño hijo en brazos durante la celebración, momentos antes del ataque. Que su alma descanse en paz y que su memoria inspire acciones rápidas y efectivas. QEPD”, cita el mensaje posteado por el funcionario estadounidense, que acompañó con una fotografía del alcalde de Uruapan, de camisa blanca y sombrero del mismo color, abrazando a un niño ataviado con un traje negro alusivo a la celebración del Día de Muertos, con dos huesos blancos estampados simulando su estructura ósea, quien señala con su diestra al cielo y ambos dirigen la mirada en esa dirección.

“En este Día de Muertos, mis pensamientos están con la familia y amigos de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, México, quien fue asesinado anoche durante una celebración pública del Día de Muertos”, inició Landau su mensaje.

El alcalde michoacano fue ejecutado la noche del sábado al filo de las 20:00 horas cuando encabezaba un evento público en el centro de Uruapan por el Día de Muertos, y declarado muerto casi una hora después.