Intel sube casi 12% en Bolsa tras acuerdo con Apple

Las acciones de Intel Corp., fabricante estadounidense de semiconductores y chips, suben 11.49% a 135.01 dólares en el Nasdaq a las 12:45 horas este jueves, luego de que el presidente Donald Trump dijo que alcanzó un acuerdo para que la empresa trabaje con el gigante tecnológico Apple en la fabricación de chips en Estados Unidos.

"Apple accedió con Intel para diseñar y construir chips en América", dijo el primer mandatario, en un mensaje en su cuenta de la red Truth Social. "Decidimos ayudar a Intel a cambio del 10% de sus acciones. ¿Es demasiado o demasiado poco?".

La decisión buscaría reducir el impacto que está generando para Apple la escasez de memorias, lo que sumaría presiones inflacionarias adicionales a las que ya de por sí vive el país.

Tim Cook, el director general de Apple, dijo en entrevista con el diario estadounidense Wall Street Journal que podrían aplicarse aumentos a los precios de algunos productos ante la falta de suministros.

El gobierno estadounidense adquirió en agosto de 2025 un interés de 9.9% en Intel, por un monto de 8,900 millones de dólares, a un valor de 20.47 dólares por título y con un descuento.

Para Lip-Bu Tan, CEO de Intel, captar clientes externos para la fabricación de chips sigue siendo una pieza clave en el plan de recuperación de la compañía tras los intentos fallidos del pasado.

El acuerdo impulsó el optimismo en todo el sector. Micron sube 9.6%, mientras que Advanced Micro Devices (AMD) tiene ub incremento de 3.95 por ciento.

Stifel, Wedbush, Deutsche Bank y TD Cowen revisaron al alza sus modelos, reforzados por el reconocimiento del CEO de Apple, Tim Cook, de que el aumento de los precios de la memoria se ha vuelto inevitable. (Con información de agencias)