Tamaulipas, invitado de honor en Mundo Mezcal

Un espacio que reúne a toda la cadena productiva en un explosivo encuentro de catas, música, gastronomía, tradición y negocios

Ciudad de México.- Tamaulipas será el Estado Invitado de Honor en Mundo Mezcal, el festival más importante del agave y el mezcal en México.

Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo de Tamaulipas, destacó que esta distinción posicionará los destilados del estado como una de las grandes revelaciones del panorama nacional.

“El gobernador Américo Villarreal Anaya apuesta con decisión por las comunidades, impulsando su extraordinaria riqueza natural y la gran diversidad de sus productos artesanales como motor del desarrollo económico, el fortalecimiento local y el crecimiento turístico”, refirió el funcionario estatal.

Mundo Mezcal es el evento más grande y completo del agave en México, un espacio único que reúne a toda la cadena productiva: productores, compradores, académicos y promotores culturales, en un explosivo encuentro de catas, música, gastronomía, tradición y negocios.

El festival ofrece una experiencia sensorial inolvidable: mole, chocolate, café, insectos comestibles y productos regionales para maridar con los mejores destilados de agave, acompañados de música en vivo, arte, desfiles y la riqueza cultural de México.

Con 10 mil metros cuadrados de exposición, más de 8,000 visitantes y más de 400 expositores, la segunda edición de Mundo Mezcal, Festival del Agave, Tierra y Sazón se realizará del 16 al 18 de octubre en los Jardines del Campo Marte, en la Ciudad de México.

“Tamaulipas llega como Estado Invitado de Honor para visibilizar la gran riqueza natural del noreste de México e impulsar con fuerza sus destilados artesanales, una oportunidad única para fortalecer su cadena productiva y abrirle las puertas del mercado nacional e internacional a sus productores”, explicó Hernández Rodríguez.

Al respecto, Marisol Rumayor Siller, coordinadora general de Mundo Mezcal, destacó que el estado cuenta con denominaciones de origen para tequila y mezcal, además de albergar el Agave Montana, una especie rara de las altas montañas de la Sierra Madre Oriental y símbolo de la biodiversidad agavera del noreste del país.

Por ello, resulta fundamental enaltecer a Tamaulipas y su creciente industria de destilados en un espacio de tanto prestigio como Mundo Mezcal, concluyó.