Suspenden a primer juez por exceder facultades

El Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) suspendió al primer juez de Distrito por su conducta reiterada y sistemática de exceder sus facultades y contravenir los principios rectores del procedimiento penal.

La Comisión de Investigación del TDJ resolvió que el juzgador federal del ente judicial con sede en Colima se desvió de la legalidad en forma notoria al actuar como parte activa en la reducción de penas acordadas en al menos cuatro asuntos relativos a procedimientos abreviados que se relacionan con la comisión de delitos de portación y posesión de armas de fuego y de estupefacientes.

“Este proceder contravino lo dispuesto en las fracciones III y IX del artículo 187 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por lo que la Comisión de Investigación determinó la suspensión, a fin de evitar que continúe poniendo en riesgo la correcta administración de justicia”, cita el comunicado de prensa emitido, que no precisa el nombre del juez de Distrito sancionado.

Así como que la suspensión provisional que fue notificada al responsable tiene por objeto evitar el ocultamiento o destrucción de pruebas; impedir la continuación de los efectos perjudiciales de la presunta falta administrativa; evitar la obstrucción del adecuado desarrollo del procedimiento de investigación de responsabilidad administrativa; y salvaguardar la integridad de las personas potencialmente afectadas por conductas graves, de acuerdo con lo previsto en los artículos 123 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y del artículo 98 del Acuerdo General del Pleno del extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF) que establece las disposiciones en materia de responsabilidades administrativas, situación patrimonial, control y rendición de cuentas.

“De forma reiterada, el juzgador redujo las penas acordadas entre la fiscalía y los imputados que optaron por el procedimiento abreviado”, refiere el comunicado, cuyo proceder fue corregido por Tribunales de Alzada, que en sus resoluciones señalaron que el acto en que incurrió el juez federal era contrario a Derecho.

“Se comprobó que además de la reducción de las penas acordadas, concedió beneficios de la condena condicional lo que generó violaciones al debido proceso y no cumplió cabalmente con los requisitos de procedencia para iniciar el procedimiento abreviado’’, detalla el comunicado.

Además, que la “Comisión de Investigación reitera su compromiso con la legalidad, el rigor, la objetividad y el respeto al debido proceso, así como con la política de cero tolerancia a cualquier tipo de conducta ilegal en el ejercicio de la función jurisdiccional’’.