Sinergia entre gobierno de SLP e iniciativa privada impulsa crecimiento de industria automotriz

Ricardo Vivero, CEO de Clúster Automotriz, aseguró que, con el respaldo del Gobernador Ricardo Gallardo, se pretende que el Estado siga liderando la inversión extranjera del ramo en el centro del país.

Además de tener una ubicación geográfica adecuada en donde convergen varias entidades, San Luis Potosí continúa representando un Estado óptimo, seguro y confiable para nuevas inversiones industriales del mundo, especialmente la automotriz, la cual ha mantenido un desarrollo eficiente en la actual administración estatal, aseguró Ricardo Vivero, CEO de Clúster Automotriz, en el marco de la inauguración de Automotive Connection Potosí 2025.

De igual forma, el director compartió que, durante este sexenio, se ha gestionado correctamente la colocación de empresas proveedoras del ramo automotriz, tanto locales como nacionales, para garantizar una producción coordinada de unidades, lo que representa una inversión estable que sigue generando empleos en beneficio de los potosinos.

Finalmente, Ricardo Vivero compartió que, con el Automotive Connection Potosí, se espera un detonante en el cierre de negocios y acuerdos entre empresas y proveedurías, ya que es en este tipo de eventos en donde las pequeñas y medianas empresas pueden profesionalizarse y enterarse de las nuevas tecnologías de los procesos de fabricación y armado.