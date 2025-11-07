Sinaloa le da la bienvenida a los embajadores de L’Etape Mazatlán By Tour de France

⁠Joseba Beloki y Pedro Horillo llegan al puerto para participar este domingo 9 de noviembre en este gran evento deportivo que impulsa el turismo y proyecta al estado a nivel mundial

Mazatlán, Sinaloa, 6 de noviembre de 2025.- El puerto de Mazatlán está listo para vivir este domingo un día histórico al ser sede de L’Etape By Tour de France, la versión amateur del evento ciclista más reconocido y prestigioso del mundo.

La secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, recibió este jueves a los embajadores de la competencia, los ex ciclistas Joseba Beloki y Pedro Horillo, quienes por primera vez visitan México y llegan a Mazatlán para participar en este gran evento deportivo que impulsa el turismo y proyecta al estado a nivel internacional.

“En Sinaloa y en Mazatán estamos listos para vivir la experiencia L’Étape By Tour de France, porque el deporte también cuenta historias que nos unen y nos hacen brillar”, señaló Sosa Osuna.

Este viernes, la Secretaría de Turismo de Sinaloa realizará una rueda de prensa para dar a conocer todos los detalles de este evento y las actividades que se llevarán a cabo durante el fin de semana.

“El objetivo es fomentar el deporte, el turismo y la convivencia familiar en un entorno seguro y profesional, mostrando la belleza de Mazatlán como destino ideal para eventos deportivos de clase mundial”, destacó la funcionaria estatal.

El evento no solo trae adrenalina y competencia, también resultados tangibles para la economía de Mazatlán, ya que lo proyectará a nivel mundial como un gran destino de turismo deportivo.

L’Étape Mazatlán By Tour de France se llevará a cabo este domingo 9 de noviembre y se espera la asistencia de miles de personas, quienes podrán conocer a los embajadores y ser testigos del evento que cuenta con el apoyo del gobierno que encabeza el doctor Rubén Rocha Moya, la Secretaría de Turismo y el Instituto Sinaloense del Deporte.

En rutas de 40, 70 y 120 kilómetros, se espera la participación de más de mil 200 ciclistas nacionales e internacionales. El punto de partida y llegada será el Parque Ciudades Hermanas.