Van 76 muertos y 39 desaparecidos por lluvias; Veracruz, el estado con más víctimas

El Gobierno de México actualizó este sábado el balance de daños por las lluvias extraordinarias que golpearon a cinco estados, reportando 76 personas fallecidas, y 39 desaparecidas, según el micrositio oficial Reporte por lluvias.

Las afectaciones más severas se concentran en los estados de Veracruz, Hidalgo y Puebla, donde los deslaves, desbordamientos de ríos y cortes carreteros han dejado comunidades enteras aisladas y graves daños a viviendas, infraestructura y servicios básicos.

Veracruz, el estado con más víctimas y declaratorias de desastre

Con 34 fallecidos y 14 personas no localizadas, Veracruz encabeza el recuento nacional. Su geografía costera y la presencia de ríos de respuesta rápida (que se desbordan en cuestión de horas) la han convertido en una de las entidades más vulnerables a los fenómenos hidrometeorológicos.

Foto: Captura de pantalla

De acuerdo con datos oficiales, el estado ha sido declarado zona de desastre más de 130 veces en los últimos 25 años, debido a su exposición constante a tormentas tropicales y huracanes.

Hidalgo y Puebla, zonas montañosas severamente afectadas

En Hidalgo, las lluvias dejaron 22 muertos y 20 desaparecidos, principalmente en municipios serranos como Huehuetla, donde la acumulación de lodo, animales muertos y escasez de agua potable ha generado temor a infecciones.

Mientras tanto, en Puebla, los deslaves en la Sierra Norte suman 19 víctimas fatales y cinco personas no localizadas, de acuerdo con los reportes federales.

Las labores de rescate y limpieza continúan en comunidades como Huauchinango, donde los ríos de lodo arrasaron viviendas en minutos y dejaron decenas de familias sin hogar.

Despliegue nacional de apoyo y reconstrucción

El gobierno federal mantiene movilizados 22,436 elementos del Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y Protección Civil, además de personal voluntario que participa en las tareas de remoción de escombros, entrega de ayuda humanitaria y restablecimiento de caminos.

Hasta el corte más reciente, operan 204 puentes aéreos con 47 helicópteros y más de 1,380 máquinas pesadas para despejar carreteras. También se han habilitado 297 centros de acopio en los 32 estados del país, donde se reciben alimentos, agua, medicinas y artículos de higiene para las comunidades afectadas.

Sin riesgo por Río Pánuco

Durante una visita a Tampico, Tamaulipas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el Río Pánuco no representa riesgo en este momento, aunque continúa bajo observación por parte de Protección Civil, la Secretaría de la Defensa Nacional y autoridades estatales.

“Hasta ahora no hay riesgo, pero es importante mantener el monitoreo de la zona lagunar y del nivel del Pánuco”, dijo la mandataria al destacar que el cauce ya alcanzó su punto máximo y se encuentra en descenso

El balance de víctimas y daños muestra que México atraviesa una de las peores emergencias por lluvias en lo que va de la década, con miles de personas desplazadas y un impacto profundo en regiones rurales con alta vulnerabilidad social.

El Gobierno de México mantiene habilitada la línea 079 para reportar personas desaparecidas o solicitar asistencia, y continuará actualizando la información en el micrositio Reporte por lluvias durante los próximos días.