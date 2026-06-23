Alegra apuesta por la IA para modernizar la contabilidad en México

Para las pequeñas y medianas empresas (pymes) mexicanas, el tiempo es el activo más valioso y, a menudo, el más desperdiciado en tareas operativas.

El flujo administrativo tradicional exige que los contadores descarguen CFDI del SAT, los procesen en hojas de cálculo y los suban manualmente a herramientas de Inteligencia Artificial para obtener análisis.

Con el objetivo de simplificar estos procesos, Alegra anunció el lanzamiento de su servidor MCP (Model Context Protocol), una tecnología que permite conectar de forma directa la información contable de las empresas con asistentes de IA como ChatGPT o Claude.

De esta manera, los usuarios pueden consultar datos relacionados con facturación, estatus de RFC, reportes de ventas y saldos sin necesidad de exportar archivos o realizar cargas manuales.

“Las personas que lo están utilizando van a tomar una ventaja muy grande. Si automatizas procesos como la conciliación bancaria, trabajas desde el celular y si se lo puedes entregar a un agente para que te ayude a automatizar, quiere decir que tú vas a tener una capacidad de atender muchos más clientes”, aseguró Jorge Soto, CEO y cofundador de Alegra, en entrevista con El Economista.

Alegra

Impacto estratégico en la gestión del negocio

Esta integración transforma la IA de un simple asistente de redacción a un consultor de negocios en tiempo real.

Al tener acceso directo a la información del negocio, las pymes pueden anticipar sus flujos de efectivo, identificar qué clientes o proveedores influyen más en su liquidez y recibir recomendaciones para tomar mejores decisiones, todo mediante una conversación con la IA.

"La IA ya entiende el contexto financiero del negocio en Alegra: sabe qué facturas están pendientes, qué impuestos se han provisionado y qué proveedores requieren atención. No hay que explicarle nada desde cero”, mencionó Soto.

Casos de uso clave para el contexto fiscal mexicano

En el contexto fiscal actual, la herramienta se vuelve indispensable para la supervivencia del negocio. Permite realizar auditorías preventivas automatizadas como:

Validación de RFC: Comprobar que todos los RFC de los CFDI sean correctos antes de las declaraciones.

Cumplimiento del SAT: Detectar facturas sin su complemento de pago obligatorio.

Detectar facturas sin su complemento de pago obligatorio. Auditoría preventiva: Identificar proveedores listados como EFOS (Artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación).

Identificar proveedores listados como EFOS (Artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación). Proyecciones financieras: Calcular pagos provisionales de ISR del siguiente período directamente desde la conversación con la IA.

“Hoy un chico emprendedor o un contador que está empezando su despacho contable tiene las mismas herramientas que tiene la empresa top a nivel mundial. Eso es difícil de replicar y encontrar de acá para atrás en la historia de la innovación. Piensa el potencial que eso tiene. Todos tenemos las mismas herramientas al final. Y es cómo las aprovechas de la mejor manera. Ahí está el punto”, destacó el CEO de Alegra.

Seguridad y evolución del software

Uno de los principales desafíos al utilizar herramientas de IA es proteger la información confidencial de las empresas.

Para atender esta necesidad, el protocolo MCP de Alegra permite conectar la información del negocio con asistentes de IA sin necesidad de compartir contraseñas, configurar API keys ni realizar procesos técnicos complejos.

Además, el sistema funciona con controles de acceso que permiten al usuario decidir qué información puede consultar la inteligencia artificial, ya sea facturación, gastos u otros módulos. Estos permisos pueden modificarse o revocarse en cualquier momento.

La información también se transmite mediante mecanismos de seguridad que protegen los datos financieros y evitan que sean utilizados para entrenar modelos externos.

Con este lanzamiento, las plataformas contables evolucionan más allá del simple almacenamiento de información y permiten interactuar con los datos de forma directa a través de la inteligencia artificial.

“Tenemos un mentor 24 horas al día, siete días a la semana, al que le podemos preguntar todo. Es una herramienta única que nunca habíamos tenido. Eso es la democratización del conocimiento y de las oportunidades de crecimiento, pero hay que aprovecharla”, señaló Jorge Soto.

El servidor MCP se suma a las más de 30 funcionalidades de IA que ya ofrece Alegra, con el objetivo de brindar a pymes y contadores herramientas más ágiles, conectadas y alineadas con sus necesidades diarias.