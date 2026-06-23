El candidato izquierdista Roberto Sánchez no reconoce resultado electoral en Perú

El izquierdista Roberto Sánchez dijo el martes que no reconocerá los resultados de las elecciones presidenciales en Perú y afirmó que hay un "fraude en desarrollo" que favorece a la derechista Keiko Fujimori.

En una conferencia de prensa, Sánchez llamó a sus seguidores a una "resistencia patriótica" y convocó a movilizaciones en los próximos días contra los organismos electorales.

La hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori obtenía un 50.110% de votos y Sánchez un 49.89%, con el 99.718% de papeletas contabilizadas, según la oficina electoral.

Con esos porcentajes, Fujimori, que postula por cuarta vez, lleva una ventaja de 40.468 votos, con una tendencia creciente que según analistas se mantendría hasta el final de la revisión de votos impugnados del balotaje electoral del 7 de junio.

"Nosotros creemos que ha ocurrido una afectación grave al proceso electoral", dijo Sánchez, quien acusó a la autoridad electoral ONPE, a la cancillería de Perú y a la campaña de Fujimori de irregularidades en la votación de peruanos en el extranjero, que favorecieron fuertemente a la candidata.

"En esas condiciones de trasgresión a las normas nosotros no reconoceremos el gobierno de la señora Fujimori", afirmó.

El candidato solicitó a las autoridades electorales frenar con el conteo pendiente de votos y anunció que acudirá a la instancia "supranacional del sistema interamericano de los derechos políticos y los derechos humanos" en su defensa.

"Llamamos a las fuerzas democráticas a recuperar la democracia, previo para no tener cinco años más de captura de las instituciones, como en el gobierno parlamentario que la señora Fujimori ha venido teniendo", expresó.

El partido Fuerza Popular de Fujimori, ha tenido una fuerte influencia en el actual Congreso unicameral que promovió la destitución de algunos presidentes en los últimos años y que, con el apoyo de otros partidos, aprobó leyes que han debilitado la lucha contra el crimen, según sus críticos y analistas.

En las elecciones de este año, que marca el regreso de una Congreso bicameral luego de tres décadas, el partido de Fujimori obtuvo 22 de 60 senadores y 41 diputados de 130. El partido de Sánchez, Juntos por Perú, tendrá 14 senadores y 32 diputados.

Con una contienda tan cerrada, ambos candidatos se habían abstenido de reclamar una victoria o admitir una derrota hasta que se contara el 100% de los votos. La ONPE, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el partido de Fujimori no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.