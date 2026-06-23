SPEI 2.0: Cuentas bancarias por nivel, ¿cómo saber si tienes la correcta?

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) clasifica las cuentas bancarias en México por niveles. Estas varían según sus límites de depósito, requisitos de apertura y las funcionalidades permitidas.

Tras la reciente circular del Banco de México (Banxico) que permite la creación del Nivel 2 Bis, el mapa de las finanzas digitales cambia. Samantha Beltrán, especialista en cumplimiento regulatorio y riesgos del sistema financiero, explica cuáles son las características de cada nivel y cómo elegir la ideal para ti.

¿Qué es el SPEI 2.0 y cómo afecta a tus cuentas?

De acuerdo con la especialista, los recientes cambios regulatorios abren el camino hacia el SPEI 2.0, una evolución significativa en el sistema de pagos en México que busca:

Mayor seguridad y rapidez: Implementa nuevos protocolos de transferencia y mejora la mensajería entre instituciones.

Implementa nuevos protocolos de transferencia y mejora la mensajería entre instituciones. Validación estricta contra el fraude: Refuerza la confianza en las transacciones digitales y aumenta la protección del usuario.

Refuerza la confianza en las transacciones digitales y aumenta la protección del usuario. Interoperabilidad: Facilita movimientos de dinero más eficientes entre Fintechs y la banca tradicional.

Tipos de cuentas bancarias en México y sus características

Ángel Díaz Valadez, director de riesgos y fraude del procesador de pagos internacionales CLIQA Digital, explica que la lógica regulatoria es muy clara: mientras más sencilla es la cuenta, menor es el límite operativo. Y mientras más completa es la cuenta, mayores son los requisitos de identificación y mayor la capacidad de operación.

Existen cuatro niveles tradicionales y una nueva subcategoría. Samantha Beltrán establece las diferencias clave:

1. Niveles de apertura digital (bajos requisitos)

Nivel 1: Está diseñado para personas sin historial bancario y pagos pequeños entre individuos. Se puede abrir sin acudir a una sucursal, pero tiene límites muy bajos, permitiendo depósitos mensuales menores a 750 UDIS, que equivalen a 6,615.54225 pesos (Considerando que la UDI para el 22 de junio de 2026 tiene un valor de 8.820723). No permite realizar transferencias internacionales.

Está diseñado para personas sin historial bancario y pagos pequeños entre individuos. Se puede abrir sin acudir a una sucursal, pero tiene límites muy bajos, permitiendo depósitos mensuales menores a que equivalen a 6,615.54225 pesos (Considerando que la UDI para el 22 de junio de 2026 tiene un valor de 8.820723). No permite realizar transferencias internacionales. Nivel 2: Es el más común en el sector Fintech y la banca móvil. Su apertura es digital con identificación básica y permite depósitos mensuales menores a 3,000 UDIS, que equivalen a $26,462.17 pesos . Se utiliza primordialmente para pagos mediante aplicaciones y transferencias SPEI.

Es el más común en el sector y la banca móvil. Su apertura es digital con identificación básica y permite depósitos mensuales menores a . Se utiliza primordialmente para pagos mediante aplicaciones y transferencias SPEI. Nivel 2 Bis: Este nivel es una categoría reciente (derivada de la circular del 17 de junio) que eleva el límite hasta15,000 UDIS mensuales, equivalentes a 132,310.845. Un requisito específico es que al menos 12,000 UDIS de esos ingresos provengan de pagos digitales. Al igual que los anteriores, su identificación puede ser 100% digital.

2. Niveles de operación completa (altos requisitos)

Nivel 3: Requiere documentación más robusta, como comprobante de domicilio y recibos de nómina, por lo que usualmente exige acudir a una sucursal física . Sus límites superan las 10,000 UDIS mensuales (88,207.23 pesos) y está enfocado en personas físicas que manejan flujos constantes de dinero.

Requiere documentación más robusta, como comprobante de domicilio y recibos de nómina, por lo que usualmente exige acudir a una . Sus límites superan las mensuales (88,207.23 pesos) y está enfocado en personas físicas que manejan flujos constantes de dinero. Nivel 4: Es el nivel más alto y no tiene límite de depósitos. Su apertura debe ser presencial (no puede ser virtual) y es el tipo de cuenta utilizado para inversiones, créditos y por personas morales.

Respecto al cambio más reciente, es decir, la nueva cuenta nivel 2 BIS, Ángel Díaz considera que es muy importante porque abre una puerta real para pequeños comercios, profesionistas, independientes y personas con actividad económica que no necesariamente tienen toda la estructura fiscal o documental de una empresa formal, básicamente que no estén dados de alta ante el Servicio de Administración Tributaria.

Factores de verificación y seguridad por nivel

"El objetivo es permitir que más personas accedan al sistema financiero con requisitos mínimos en niveles bajos, reservando los niveles altos para operaciones de mayor volumen", señala Beltrán. Al elegir, debes considerar tres factores:

Seguridad y filtros: A mayor nivel de cuenta, las instituciones aplican verificaciones de identidad más estrictas, lo que reduce el riesgo de robo de identidad. Operatividad SPEI: Las cuentas de nivel 1, 2 y 2 Bis mantienen un monitoreo más estrecho de sus operaciones. Los niveles 3 y 4 promueven un uso de SPEI con menores restricciones operativas. Propósito de uso: Define si tu uso será esporádico o intensivo, y si prefieres canales 100% virtuales o requieres productos complejos como créditos.

Guía paso a paso: ¿Cómo elegir tu nivel de cuenta ideal?

Para no errar en tu elección, la especialista en cumplimiento financiero recomienda seguir estos tres pasos:

Evalúa tus ingresos totales reales. No sumes solo tu sueldo neto; incluye rendimientos, transferencias de familiares o trabajos independientes. Si excedes el límite de una cuenta nivel 1 o 2, el banco bloqueará tus fondos de manera preventiva. Define tu canal de preferencia: 100% digital si odias las sucursales, tus opciones son el Nivel 1, 2 y 2 Bis o u so tradicional o empresaria l: Si requieres cheques, créditos hipotecarios o eres persona moral, necesitas migrar al Nivel 4 de forma presencial. Revisa los costos. Antes de contratar, valida las comisiones por manejo de cuenta, saldos mínimos requeridos y si la entrega de la tarjeta física tiene un costo extra.

La estrategia más inteligente es empezar con el nivel que cubra tus necesidades actuales e ir escalando conforme crezcan tus ingresos. El equilibrio entre la facilidad digital y tu flujo transaccional es la clave.

Para el director de CLIQA Digital, la inclusión financiera ya no debe medirse solo por cuántas cuentas se abre, sino por ¿cuántas personas pueden usar esas cuentas para recibir pagos, enviar transferencias, operar digitalmente y construir un historial financiero para el otorgamiento de créditos?

¿Tienes dudas? Escribe a sonia.soto@eleconomista.mx