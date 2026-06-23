Vinculación de líneas móviles a la CURP: El costo económico y digital de quedarse sin celular

Si tu celular es tu principal herramienta de trabajo o el acceso directo a tu cuenta bancaria, toma nota: el próximo 30 de junio vence el plazo para vincular tu línea móvil a la CURP. De no cumplir con este requisito legal, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) podría suspender tu servicio, dejándote sin datos, sin llamadas y con un costoso "apagón digital" que afectará directamente a tu bolsillo y a tu rutina diaria.

La CRT asegura que todos aquellos números que no sean vinculados serán suspendidos y no podrán realizar ni recibir llamadas ni SMS. Es decir, únicamente podrán recibir mensajes provenientes de líneas de emergencia y no tendrán acceso a datos móviles para utilizar cualquier tipo de aplicación, como de mensajería instantánea o bancarias.

Datos oficiales dan cuenta que cerca de 40% del padrón de números móviles está vinculado, lo cual implica que unos 90 millones estarían en el limbo y podrían ocupar total o parcialmente su dispositivo únicamente cuando estén conectados a una red WiFi.

Esta desconexión masiva tendría un potencial impacto sistémico sobre el ecosistema digital mexicano, cuyas repercusiones pueden extenderse a múltiples actividades económicas y productivas, señala Radamés Camargo, gerente de análisis de The Competitive Intelligence Unit (The CIU).

“La línea móvil ha dejado de ser únicamente un servicio de comunicación. Hoy constituye un eslabón esencial para acceder a aplicaciones financieras, autenticación de servicios, plataformas de transporte, comercio electrónico, servicios de entrega, herramientas de trabajo, educación digital y trámites gubernamentales”, expone el especialista.

Se espera que esta semana el gobierno dé un balance sobre este tema. Para algunos especialistas, es un hecho que habrá una prórroga; es decir, no se suspende, "sólo se pateará el balón”. El problema es que, de los que aún no vinculan su número, 70% no lo hace por un tema de desconfianza, según The CIU.

¿Para qué utilizan el celular los mexicanos?

Según la última Encuesta sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los hogares, del Inegi, en 2025 hubo 103.2 millones de personas usuarias de teléfono celular, lo que representó 84.6 % de la población.

Las aplicaciones que más usaron en su dispositivo son aquellas de mensajería instantánea, redes sociales, contenidos de audio y video, tránsito y navegación asistida, adquisición de bienes y servicios, banca móvil y edición de videos y fotos.

Jorge es conductor de Uber. Se reúsa a registrar su número, pero no hacerlo, dice, traería serías dificultades en su trabajo si suspenden líneas.

“Me estoy esperando hasta el último momento, el resto de mis aplicaciones no me preocupan, pero la de mi trabajo sí, porque representa una parte de mis ingresos”, señala.

Paco tampoco quiere registrar sus datos, pero está a “dos” de hacerlo. Hace unos meses adquirió un anillo inteligente para el cuidado de su salud (Oura Ring) y si se queda sin línea “sólo será un bonito adorno en mis manos”.

Como ellos están millones de personas, que se rehusan a vincular su número por diversas causas, pero que saben las consecuencias que puede traer esta situación. Lucy, por ejemplo, dice que sin su celular se siente insegura: “mi vida diaria depende de ese aparato, es como la caja negra de mi existencia”.

Consecuencias positivas del uso de celular

Joaquín Gutiérrez Soriano, investigador del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM, señala, en un estudio, que el uso constante del celular tiene efectos negativos, pero también genera factores positivos, entre ellos:

Herramientas para entrenar de forma cognitiva a las personas. Actualmente existen algunas aplicaciones que se han utilizado para la educación, por ejemplo aprender otros idiomas.

Monitorizar actividades y estados de salud de las personas. Se puede mejorar la cognición en algunos pacientes que sufren alteraciones de memoria y atención, en otros casos ayudan a mantener contacto con las personas que requieren una evaluación constante.

Economizar tiempos. Hoy los traslados son cada vez mayores, el uso de los dispositivos móviles ha ayudado a acortar distancias y realizar ciertas tareas. Por ejemplo, adquirir en línea productos de uso diario como son los alimentos o medicamentos.

Herramienta en el ámbito laboral. El celular ha ayudado dentro de las oficinas, las personas ya no necesitan un teléfono fijo y estar presentes en su lugar de trabajo para realizar sus negocios, donde se encuentren el celular está a la mano.

Aplicaciones para medir y mejorar estado mental de las personas. Algunas aplicaciones miden el estado de ánimo en el día a día e incluso ayudan a realizar una relajación profunda.

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