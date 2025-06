Sheinbaum descarta que México abandone la OEA tras su informe sobre la Elección Judicial

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó este miércoles que su gobierno contemple la salida de México de la Organización de los Estados Americanos (OEA), no obstante, calificó de “excedido” el posicionamiento del organismo hemisférico, que según indicó, no respetó el principio de no intervención al opinar sobre el proceso de elección al Poder Judicial en México.