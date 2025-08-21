Sheinbaum defiende participación del pueblo en la reforma electoral

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó este jueves que la reforma electoral que impulsa su gobierno será un proceso abierto y de consulta amplia, en el que no sólo participen partidos y expertos, sino principalmente la ciudadanía.

En conferencia de prensa, la mandataria sostuvo que la base de la democracia mexicana está en la soberanía popular consagrada en la Constitución. “El artículo 39 dice: la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. El pueblo tiene en todo momento el derecho de alterar o modificar la forma de su Gobierno”, recordó.

Sheinbaum Pardo insistió en que el país dejó atrás una etapa donde las decisiones recaían en unos pocos: “Después de 36 años de neoliberalismo, donde mandaban unos cuantos, el pueblo cambió al país. Lo que nos toca a nosotros es responder al pueblo y no traicionarlo. La democracia es la representación del pueblo por definición”, explicó este 21 de agosto.

Sobre las críticas de sectores opositores y de algunos exconsejeros electorales, la presidenta acusó que “se sienten dueños de la democracia” cuando fueron partícipes de fraudes en el pasado.

“No se trata sólo de consultar a los presidentes de los partidos políticos o a quienes estuvieron en el INE. Aquí se trata de consultar a la gente: ¿quieren que sigan los plurinominales? Pues que lo diga la gente”, dijo.

La jefa del Ejecutivo federal aseguró que la comisión encargada de la reforma abrirá espacios para todas las voces, pero enfatizó que la prioridad será la opinión ciudadana:

“Va a haber expertos, pero también hay otros que no tienen doctorado y son más expertos en democracia. Porque la democracia no es de élites académicas ni de burócratas de partido, es del pueblo”, expresó.

Por otro lado, la presidenta defendió además que los cargos de representación política responden tanto a las personas electas como al proyecto de nación que encabezan.