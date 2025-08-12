La reforma electoral de Sheinbaum pretende desaparecer a la oposición: PRI

La reforma electoral impulsada por el gobierno federal, que incluiría la eliminación de los diputados federales y senadores de representación proporcional o plurinominales y del financiamiento público de los partidos políticos, pretende “ahorcar y desaparecer’’ a la oposición, afirmó Manuel Añorve Baños.

“Lo que ellos quieren es desaparecer el financiamiento de los partidos políticos porque ellos tienen el dinero del gobierno federal, de los estados de la República y de las presidencias municipales que gobierna Morena; pretenden aplicar recursos públicos en beneficio de su mal llamado movimiento del segundo piso de la 4T. Por supuesto, eso es lo que quieren: ahorcar y desaparecer a las oposiciones".

El coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Senadores criticó que quienes fueron legisladores plurinominales, entre otros Pablo Gómez, designado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presidente ejecutivo de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, no hayan levantado entonces la voz en contra de la figura que hoy pretenden eliminar.

Recordó que su partido fue el que impulsó una reforma electoral seria, estructurada y bien diseñada con la creación del Instituto Federal Electoral (IFE), antecedente del Instituto Nacional Electoral (INE), acompañado de instituciones sólidas como el Tribunal Federal Electoral, hoy Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), mientras que Morena parece querer ir en reversa con su propuesta presidencial.

“En el PRI, nosotros hace 60 años entendimos que había que ir para adelante, por supuesto, y creamos la representación proporcional para incluir a las minorías con voz y voto en los Congresos. Morena y la 4T van para atrás porque quieren, insisto, desaparecer a todos los que piensen distinto a ellos".

Con respecto a la anunciada instalación de mesas de diálogo para debatir sobre la reforma electoral pendiente, el senador por Guerrero anticipó que éstas serán una farsa, tal como ya sucedió con los conversatorios realizados en el Senado para analizar la nueva Ley de Telecomunicaciones, “que terminaron siendo verdaderos simulatorios".

“Hablan de foros nacionales; es el pretexto para apoderarse de toda una reforma electoral como un traje a la medida de la 4T. Quieren desaparecer a las oposiciones, desaparecer con este pretexto a todos los que pensamos distinto, quieren disminuir a sus aliados como el PT y el PVEM. Quieren, por supuesto, justificar con estos foros para luego hacer un traje a la medida autoritaria de Morena".

Por último, dijo que la mayoría de los integrantes de la referida Comisión para la Reforma del Estado, “son lo más rancio que tiene Morena".

