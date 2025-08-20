Ejecutivo federal prepara otro paquete de reformas

El líder parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, detalló que durante la reunión que tuvo con la presidenta Claudia Sheinbaum se perfilaron tanto las prioridades para el periodo ordinario de sesiones como para la próxima reforma electoral.

Al ser cuestionando sobre el ambiente que hubo en este encuentro, el morenista aseguró que fue amable, cordial, larga y amena.

Incluso, afirmó que no se tocaron otros temas y que en “ningún momento hubo un tipo de diferencia o de ambiente pesado; revisamos la agenda, nos tardamos tiempo porque son muchos temas, las prioridades que tiene el gobierno, las prioridades que tiene el grupo parlamentario, las prioridades que tiene la República”.

Entre los asuntos tratados, dijo, estuvieron las prioridades de la presidenta como lo son la conclusión de la reforma judicial, que son cuatro leyes: Ley de Amparo, Ley de lo Contencioso, Delincuencia Organizada y el Código de Procedimientos Penales. “Son cuatro reformas pendientes que ya están aquí en el Congreso”, dijo.

Resaltó que la titular del Ejecutivo hizo hincapié en la necesidad de concluir la reforma constitucional en materia de extorsión y preparar la ley secundaria. “También nos hizo saber que está preparando para su envío otro paquete de reformas, entre otras la Ley Aduanera, la ley reglamentaria en materia de salud y una Ley de Bienestar”.

Temas en la mesa

Por otro lado, detalló que en materia electoral ella dejó tres temas en la mesa: la disminución de recursos públicos para órganos electorales; disminución de recursos públicos para los partidos políticos y tres, buscar una fórmula en donde la representación o las minorías estén a salvo sin que se pierda el principio de la representación minoritaria.

Dicha reforma, agregó, será una prioridad una vez que se concluya con el análisis y aprobación de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026.

Reiteró que de acuerdo con lo expresado por la presidenta Claudia Sheinbaum no hay ningún proyecto, iniciativa o borrador; es decir, la Comisión encargada de este tema partirá de cero.

“En ninguno de los tres temas que ella considera como prioritarios no hay ninguna propuesta, sino que van a surgir las propuestas de las mesas que se van a instalar”, dijo.