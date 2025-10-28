"Más preparatorias que queden cerca de la casa": Sheinbaum anuncia 20 nuevos planteles de bachillerato para diciembre

El gobierno federal anunció que, para diciembre de este año, quedará concluida la infraestructura educativa proyectada para este año en el nivel medio superior, lo que representa 44,685 nuevos lugares distribuidos en 88 acciones de ampliación, reconversión y creación de planteles en todo el país.

Además, se informó que para 2026 se construirán 65,400 espacios adicionales como parte de un plan nacional para garantizar que “toda joven y todo joven tenga una preparatoria cerca de su casa”.

También, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, explicó que estos trabajos forman parte de la primera generación del Bachillerato Nacional, un modelo que unifica los 32 subsistemas existentes y busca eliminar las desigualdades entre planteles públicos.

“Siguiendo la instrucción de la presidenta, estamos acabando con esta idea de que hay bachilleratos de primera y de segunda. Todos formamos parte del Bachillerato Nacional”, afirmó.

Según explicó, la meta es alcanzar una cobertura del 85% en educación media superior, por lo que, este año se están edificando 20 nuevos planteles, todos programados para concluirse entre noviembre y diciembre, además de 33 ampliaciones y 35 reconversiones de secundarias que funcionarán como preparatorias vespertinas.

“Hay que recordar que estos planteles ya se abrieron. Ya están los jóvenes inscritos… Se llenaron rapidísimo. Si tenemos mucha demanda en los nuevos planteles incluso, para el 2026, algunos de estos nuevos planteles ya están proponiendo su ampliación”, comentó.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, enfatizó que todos estos espacios estarán en operación y conectados a internet, lo que permitirá cumplir con el compromiso de acercar las preparatorias a las comunidades.

“En algunos casos ya están estudiando; en otros, lo hacen a distancia. Pero este diciembre queda toda la infraestructura. En 2026 seguiremos ampliando con 202 nuevas acciones”, afirmó.

La subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Hogla Rodríguez Mora, señaló que el gobierno federal invierte 5,749 millones de pesos en infraestructura para elevar la cobertura al 85 por ciento.

“Una escuela transforma una comunidad. Cuando una joven o un joven estudia cerca de su casa, fortalece la vida social y se siente más seguro. Por eso estamos construyendo donde más hace falta, desde zonas urbanas con alta densidad hasta comunidades rurales y montañosas”, indicó.

Rodríguez Mora anunció que la creación de estos primeros nuevos bachilleratos tecnológicos estarán ubicados en ciudades como Tijuana, Escobedo, Celaya, Acapulco y Chetumal, además de 52 ampliaciones en escuelas de alta demanda y 130 nuevos telebachilleratos que estarán ubicados en comunidades donde la preparatoria más cercana se encuentra a más de 45 minutos.